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劉詩詩《一念關山》10金句：人一輩子會心動很多次，不是每次都要付出行動

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記者鮑璿安／綜合報導

陸劇《一念關山》由劉詩詩、劉宇寧領銜主演，開播以來頗受好評，劇情外冷內熱的安國朱衣衛前左使任如意，遇上六道堂地獄道出身的寧遠舟，兩人因因緣巧合成為成為梧國迎帝使小分隊成員，經歷生死互相扶持的故事，當中不少金句台詞也引發熱議。

▲▼ 劉詩詩《一念關山》10金句 。（圖／翻攝自微博一念關山）

▲ 劉詩詩在《一念關山》飾演安國朱衣衛前左使任如意 。（圖／翻攝自微博一念關山，以下同）

1. 判斷一個人，不要看他來自哪裡，而要看他的所言所行。

2. 嫁人有什麼好，人生莫做他人婦，百年苦樂由他人，不用嫁人，女人也可以擁有自己的孩子。

3. 如意是我們必須要尊重的同伴，不是你可以隨意調笑的女子，她只要沒有主動向你表示垂青，你的每一句求愛之語都是調笑，都是不尊重，更何況還是當著他人的面。

▲▼ 劉詩詩《一念關山》10金句 。（圖／翻攝自微博一念關山）

4. 我也知道，我們可能再也不會見面了，但我依然還是希望你，能夠安樂如意地活著，找一個值得你愛的男人，有一個屬於你的孩子。

5. 人一輩子心動會有很多次，但不是每次都要付出行動。我們各自都有數不清的血債，還有可能會刀劍相向，既然如此，你說又何必開始呢。

6. 我希望她過得開心一點，因為她之前的日子太苦了，她的世界裡，除了執行任務和復仇，再沒別的東西了。

7. 安居樂業，康順到老，這才是百姓的本分。

▲▼ 劉詩詩《一念關山》10金句 。（圖／翻攝自微博一念關山）

8. 我喜歡和你們並肩御敵時背後有人托底的感覺，喜歡使團裡總有夥伴吵吵鬧鬧，喜歡每到一處，就能看到新鮮的人和事。

9. 如果不是因為你實在太孤寂，我有什麼資格站在你身邊。

10. 曾經我也以為自己獨來獨往慣了，習慣凡事與人保持距離，冷眼觀看周遭的一切，可是這一路走來我才發現，原來尋常巷陌裡的五光十色和人間煙火也這麼美好，美好到讓我懷疑，自己之前是否真的活過。

關鍵字：

一念關山, 陸劇, 劉詩詩, 劉宇寧

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