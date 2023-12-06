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月經期間常睡不好？6個小細節完封失眠問題

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

月經期間肚子悶痛不適、擔心經血外漏、手腳冰冷等狀況，多數女性在月經期間可能面臨睡眠品質下降，加上荷爾蒙水平的波動，很可能出現難以入睡、易醒以及睡眠不深的問題，建議可以透過6種方式來打造完美睡眠狀態。

▲蘇菲,愛康,衛生棉,月經,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

1.規律的睡眠時間

在經期來臨的時間，建議最好不要熬夜，並且保持每晚相同的入睡和醒來時間，有助於穩定生理時鐘，讓身體狀況不會因為過度疲勞，而讓身體更加不舒服。

2.舒適的睡眠環境

根據研究發現，稍微有一點偏涼的環境，並且把燈都關上，可以讓身體褪黑激素正常分泌，當然也就更好的進入睡眠，過熱或是過冷的溫度都不易於熟睡。

▲蘇菲,愛康,衛生棉,月經,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

3.放鬆活動

在入睡前進行輕鬆的活動，例如深呼吸、冥想或溫和的伸展，有助於緩解身體緊張。

4.避免刺激性物質

在晚間減少咖啡因和糖分攝取，同時減少辛辣或是刺激的飲食，像是進補類的湯品、酒精、麻辣食材等等，建議睡前也少攝取過多液體，減少夜間醒來。

5.適當溫熱敷

使用熱水袋或溫熱敷可有助於緩解經期不適，促進身體放鬆。

▲蘇菲,愛康,衛生棉,月經,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

6.挑選專用衛生棉

外漏是很多女性都會擔心的問題，建議使用吸收力較高的夜用款，可以提供更長時間的保護，減少夜間醒來更換的頻率，進而有助於維持較好的睡眠品質。

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▲蘇菲,愛康,衛生棉,月經,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

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▲蘇菲,愛康,衛生棉,月經,保養,。（圖／品牌提供、達志示意圖）

最擅長涼感的愛康推出褲型設計的衛生棉，使用雙效芯片設計，運用透心涼植萃精油及30秒瞬間抑菌配方，嚴選日本輕柔棉材質，穿起來舒適親膚，46cm超長吸收棉體可以全方位防漏，300c.c.大流量，搭配3cm加寬防漏側邊，量再大也不怕。

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關鍵字：

蘇菲, 愛康, 衛生棉, 月經, 保養

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