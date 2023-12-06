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日麥當勞鹹食「燉牛肉派」終於回歸！慢火熬煮濃郁內餡配上酥皮冬季必吃

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記者鮑璿安／綜合報導

隨著氣溫下降，日本麥當勞的年末冬季限定餐點是不少遊客必吃目標之一，官方最新公佈去年（2022）超人氣的「燉牛肉派」終於宣告回歸！久等了一年，酥脆派皮包裹著濃郁鹹香的牛肉內餡，簡直是大口享受，鹹食控這回不能再錯過了。

▲▼ 日本麥當勞 。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

▲ 日本麥當勞熱門「燉牛肉派」限時回歸 。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

由於日本麥當勞「燉牛肉派」在往年推出都受到好評，今年決定在12/6再度登場，「燉牛肉派」內餡是以牛肉、馬鈴薯、胡蘿蔔等蔬菜，經過慢火熬煮而成，像是濃縮精華一般，相當濃稠鮮美，再以金黃酥脆的派皮搭配之下，形成了外酥內軟的療癒口感，而且燉煮牛肉入口即化，溫度誘人，非常適合冬季來上一口。

▲▼ 日本麥當勞 。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

▲內餡以牛肉、馬鈴薯、胡蘿蔔等蔬菜，經過慢火熬煮而成 。（圖／翻攝自日本麥當勞官網）

光從日本麥當勞公佈的形象照就可以想像到美妙滋味，有別於甜膩的甜點派，這款有飽足感又能夠暖胃的「燉牛肉派」，更是日本民眾心目中的美食。

▲▼KFC 。（圖／翻攝自肯德基官網）

▲西班牙肯德基打造的最新限量版香水名為「Eau D’uardo」 。（圖／翻攝自肯德基官網）

最近西班牙肯德基也發揮創意，打造最新限量版香水名為「Eau D’uardo」，作為聖誕禮物而來，連瓶身也充滿話題性，是KFC標誌性的雞腿造型，擁有金黃色起起伏伏的紋理，像是棒棒腿般誘人可口，更以炸雞味道為噱頭，據說香味靈感源自肯德基原始配方中的11種草本植物香料，還加入天竺葵香調、清新柑橘、胡椒、佛手柑，所以是一款非常清新獨特的香水。

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

▲至2023年12月31日為止，到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

關鍵字：

日本, 麥當勞, 燉牛肉派, 冬季

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