《Sweet Home2》全員回歸卻慘不忍睹　3部超紅韓劇第二季大翻車

實習記者施至真／綜合報導

《Sweet Home2》終於上線，由韓國鮮肉男星宋江主演，主角群幾乎全員回歸，還加入多位新角色，第二季劇情由編導團隊自行衍生出全新故事線，對此，觀眾們並不買單，甚至遭批「劇情慘不忍睹」，以下整理3部「第二季大翻車」韓劇，劇迷先避避雷吧！

＃Sweet Home2

《Sweet Home2》終於在Netflix上線，除了主角群幾乎全員回歸，也加入劉五性、吳正世、金武烈以及鄭振永等新血同台主演，因第一季的超高口碑，使第二季上線前，就讓不少劇迷敲碗期待。

由於《Sweet Home2》劇情完全脫離原作漫畫，由編導團隊自行衍生出全新故事線，原本住在「綠之家」的角色們也都離開了公寓，以人類全部遷移到地下居住為背景，擴大世界觀，除了故事鋪陳、節奏混亂，新角色的刻畫也不如第一季的主角群有魅力，因此觀眾認為劇情慘不忍睹，而忍不住棄劇。

▲《Sweet Home2》主角群幾乎全員回歸。（圖／翻攝IG@netflixtw）



＃驅魔麵館2：全面回擊

《驅魔麵館》第一季以刺激新穎的劇情風靡全球，因此不少劇迷對第二季感到相當期待，但卻被評價為「徹底翻車」，也讓不少劇迷相當失望。

事實上《驅魔麵館2：全面回擊》收視不如第一季，是因為換了編劇，再加上飾演「蘇炆」一角爆紅的趙炳圭，在演出《驅魔麵館》後被爆出校園霸凌醜聞，而讓觀眾無法投入劇情。

▲《驅魔麵館2》除了換編劇，還因為趙炳圭霸凌醜聞而受影響。（圖／翻攝IG@songkang_b）



＃魷魚遊戲：真人挑戰賽

收視率爆棚的《魷魚遊戲》，這回變成真人實境秀影集，選出456位參賽者，挑戰各項關卡，爭奪改變人生的456萬美元獎金（約1.4億台幣）。然而，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》卻沒有延續原作口碑，反而被網友評論「失望超乎預期」、「他們毀了原作」、「就是在抄襲，完全沒創意」等。

另外，有部分網友表示，如果不把《魷魚遊戲：真人挑戰賽》當成第二季來看，就不會感到失望，細細品味，也能看見人們在金錢面前的真實反應。