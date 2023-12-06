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Tiffany Café聖誕節檔期吃得到！　浪漫花卉網美牆打頭陣

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▲▼Tiffany,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲Tiffany & Co.新光信義A9專門店外牆新裝，為英國知名藝術家Damien Hirst打造的花卉圖案。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2023年年底最令時尚迷期待的大事，莫過於Tiffany & Co.亞洲第一間Blue Box Café即將登台了！大約聖誕節前後，就能到Tiffany新光信義店A9專門店的Blue Box Café，享受品牌精心打造的時尚空間、精品餐瓷盛裝的佳餚，在正式開幕之前，專門店外牆特別換上英國知名藝術家Damien Hirst打造的花卉圖案新裝，是好看也好拍的網美牆。

▲▼Tiffany,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲Tiffany新光信義A9專門店設有亞洲第一間Blue Box Café，令人期待。

Tiffany為亞洲首家Blue Box Café做暖身，先為新光信義A9專門店換上漂亮新裝，是藝術家Damien Hirst創作的天藍色為底、粉色、白色、紅色、綠色交織而成的花卉圖案，流露浪漫氣息，也成為連日陰雨的台北信義區街頭亮點。

▲▼Tiffany,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲Tiffany在台的Blue Box Café將提供美味餐點，此為紐約旗艦店的下午茶套餐（圖／翻攝blueboxcafenyc IG）

同樣來自美國紐約的「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston），則在台北兩家專賣店所在地打造聖誕布置，今年主題為Winston Express溫斯頓聖誕快車，分別在台北101購物中心信義路出入口，以及晶華酒店一樓中庭立起聖誕樹與聖誕快車，即起至跨年供民眾拍照打卡留念。特別是首度與台北晶華酒店合作的聖誕樹高達3層樓，樹上綴滿2,000顆海瑞溫斯頓代表色的閃爍金球及藍球、27,000顆LED燈泡、1,500個松果以及1,500朵歐式經典的榭寄生枝葉，相當壯觀。

▲▼Tiffany,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓位於台北101購物中心信義路出口的Winston Wishes溫斯頓聖誕快車布置。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼Tiffany,Harry Winston 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓於晶華酒店一樓中庭立起壯觀的Winston Express溫斯頓聖誕快車聖誕樹。

►Tiffany竟推青銅雕像　內藏寶石手環放閃

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關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, Harry Winston, 海瑞溫斯頓

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