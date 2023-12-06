新光三越進駐台南市北區開新店　預計2025年開幕

▲新光三越與南山人壽合作，進駐南山台南廣場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣最大連鎖百貨新光三越，今（12／6）對外宣布將在台南市北區開新店，進駐南山台南廣場商場，該店將成為新光三越旗下在台南地區的第4間分店，預計2025年正式開幕，屆時新光三越旗下分店數將擴大為第16家。

南山台南廣場為南山人壽所有，新光三越百貨將涵蓋地上一樓至五樓，營業面積超過萬坪。新光三越表示將以豐富的零售通路經驗，結合購物與娛樂，融入創新與科技元素，導入世界同步流行的時尚生活品牌，落地發展融入台南深厚的文化景觀，打造專屬於台南的生活娛樂聚落新指標，持續提供人們更優質的生活體驗。

新光三越在台南地區深耕28個年頭，1996年台南中山店開幕，在2002年再開台南新天地，當時規模為「東南亞最大購物中心」，且去年營業額也達到百貨單店全台第三名，看準西門商圈商機蓬勃，2013年再開台南小西門，加持商圈內容，新光三越也拿下台南地區百貨市佔率逾50%以上，如今再宣布進軍台南市北區，對該地市場信心滿滿。

市場之前傳言南山台南廣場將由微風進駐，但微風對此始終未有任何回應，目前確定由新光三越經營，近年台南高雄零售商場話題不斷，繼三井Outlet正式進駐台南市場後，目前二期也積極規劃中，正好也是預計2025年開幕，另還進駐高雄鳳山開設全台最大Lalaport購物中心，預計2030年完工。