超強「聖誕倒數月曆」盤點　打開竟有經典香水、可愛髮飾在裡面！

記者曾怡嘉／綜合報導

聖誕節的腳步悄悄接近，各大美妝品牌紛紛推出聖誕倒數月曆，讓你感受佳節即將到來的美好氛圍，每天打開一個小驚喜，讓生活變得更有樂趣！

#資生堂專業美髮

▲資生堂專業美髮 閃耀芯派對聖誕倒數禮盒。

資生堂專業美髮與髮飾品牌L.ERICKSON推出「閃耀芯派對」聖誕倒數禮盒，以雪白的盒身搭配上聖誕樹圖樣點綴，其中禮盒內囊括資生堂美髮經典芯之麗系列迷你瓶，提供頭皮到秀髮最豐富的滋養。

不只如此，L.ERICKSON也獻上100種綜合髮飾，從髮圈至髮夾，簡單的配件讓女生滿足不同場合的造型需求。更驚喜的是小抽屜盒中竟還有三宅一生經典首款香水「一生之水」，讓女孩從髮質到頭髮造型都散發迷人魅力。

#The Body Shop

▲The Body Shop 聖誕星光倒數月曆 極光藍，4,580 （限量販售）

滿載 24 個臉部與身體系列熱賣商 品，包含熱銷第一名的茶樹系列商品以及超過五種不同口味的果香系列沐浴膠，從頭到腳照顧美麗的身體。部分產品的管身及瓶子也是使用透過社區公平交易從印度的街道及海岸線回收的塑膠製成，以藉此支持合作夥伴「Plastics for Change」，持續為 防止嚴重的塑膠污染並致力於改善當地工作條件而努力。

#EVE LOM

▲EVE LOM 倒數月曆組，9,900元。

EVE LOM的倒數月曆以「情書」作為主題，外包裝為經典郵箱（以金紋大理石紋理與限量版水彩設計。內含12個護膚珍品，就像是12封獻給肌膚的情書，內含多款正品，甚至台灣沒單獨販售過的商品，給肌膚溫柔的呵護，讓人沉浸在奢華的護膚時光，