全台最夯馬卡龍「日賣一萬顆」　PIERRE HERMÉ TOP3熱銷口味曝光

▲PIERRE HERMÉ快閃店每日排隊人潮不斷。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

近期最夯甜點店非它莫屬，法國甜點品牌PIERRE HERMÉ首度來台開設快閃店，引發民眾熱烈排隊，從開店至今最久要排上3小時，銷售數量更是驚人，其自家招牌馬卡龍一天可以賣出1萬顆，目前因應銷售數量實在太多，已針對民眾採取限量購買，最熱賣前3名的口味千萬別錯過！

知名法國甜點PIERRE HERMÉ首度在台開設快閃店，於11月底新光三越信義新天地A11亮相，果然一開張就吸引眾多甜食控朝聖，從早到晚排隊長龍不斷，據悉想要買到馬卡龍，下班後的尖峰時間要等上3個鐘頭，如果是平日的上班時間，也要等上1個小時，人氣超旺。

該快閃店銷售推出多款品牌經典風味的馬卡龍，包含最受歡迎的Ispahan玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍，還有手工巧克力與節慶限量禮盒，櫃位裝潢也別具巧思，消費者需穿越多彩繽紛的馬卡龍隧道，轉折進入快閃店後，迎來超大型環形馬卡龍禮盒視覺，整個很網美，甚至地面鋪設的圖案，都是曾為愛馬仕繪製多款絲巾圖樣的義大利視覺藝術家Gianpaolo Pagni所設計的節慶限量禮盒圖騰。

▲PIERRE HERMÉ快閃店最熱賣3口味，（由左至右）ARYA橙花開心果、Ispahan玫瑰荔枝覆盆子、MOGADOR百香果牛奶巧克力。（圖／業者提供）

業者表示，快閃店熱銷超乎預期，每日馬卡龍銷量超過1萬個，由於快閃店將營業至耶誕節後，目前已限制單一民眾購買數量，希望能讓更多消費者能嚐鮮，銷量統計前3名口味為ARYA橙花開心果、經典口味Ispahan玫瑰荔枝覆盆子以及MOGADOR百香果牛奶巧克力。

由品牌創辦人PIERRE HERMÉ自創的經典口味「Ispahan 玫瑰荔枝覆盆子馬卡龍」，是以帶有天然大馬士革玫瑰香氣的杏仁蛋白餅，搭配酸甜可口的新鮮覆盆莓、甜感明顯的荔枝，讓整體風味達到平衡，而「Mogador 百香果牛奶巧克力」及「Plaisir Sucré 榛果牛奶巧克力」也都是品牌的暢銷品，建議消費者也試試看。

▲唐吉訶德高雄大立店開幕，推出多項商品優惠。（圖／記者蔡惠如攝）

日雜貨品牌唐吉訶德（DON DON DONKI）在高雄大立開設的全台最大店，明（12／7）即將正式開放迎接人潮，除了推出3大全台獨家專區吸客之外，更祭出之前開幕未有的促銷陣容，包括多款特價、買就送、滿額送之外，還有買一送一商品優惠，其中居然還有「日本產黑毛和牛」超海派！預計也將吸引大批人潮前往朝聖。