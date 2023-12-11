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台北中山區10家必逛服飾店！韓系、日系超好買　每種女孩風格全都有

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文／美人圈

每次跟好姊妹去到中山想買衣服，卻覺得每間都好貴又很怕踩雷嗎？今天小編幫大家整理了10間中山的平價服飾店，不論你是棉花糖女孩或是小個子，日系或是韓系女孩通通不用擔心，全部都幫你一次蒐集完成，廢話不多說，跟著小編看下去吧！

台北中山平價服飾推薦

1：QUEEN SHOP

女生一定要知道的超好逛平價服飾店！去中山必逛的日系服飾店，清新的風格及甜甜的價格，完全就是將女生最愛的元素聚集於一身，想要添加日系行頭卻又不想花大錢的一定要來這間挖寶，說不定還能找到超特別的單品！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

而且在本店的附近還開設了另一間「形象概念店」，販售相對本店較成熟一點的衣服，還有很多超可愛的小裙子，日系小資女孩一定會喜歡！

▲中山服飾店。（圖／翻攝自IG）

▲QUEEN SHOP南西形象概念店。（圖／翻攝自Google地圖）

2：Tonya

這家真的超好買！「Tonya」是小編私心最愛的中山服飾店，士林夜市是他的發跡地，不僅價格便宜且款式很多樣，品質也不在話下，店員還會在旁很親切的推薦適合客人身形的褲子，褲子版型更是深受超多網友喜愛，既平價又非常修飾！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

不論夏裝或冬裝，一定都可以在店內找到自己喜歡的風格，從日系到韓系通通都有，小編就常常和朋友在這間敗了好多錢！

3：WOOPLANET 行星

位於小巷弄內的特色服飾店！顯眼的綠色及紫色撞色的招牌，在中山區街頭特別引人注目，店裡販售超多可愛內搭及牛仔褲，還有許多大件的T恤，面料都很舒適且平價，整間店的感覺是很特別的日式風格，熱愛嘗試日系風格的人可以參考一下！

▲中山服飾店。（圖／翻攝自IG）

▲中山服飾店。（圖／翻攝自IG）

▲WOOPLANET 行星中山門市。（圖／wooplanet官網）

店內的服飾單品、內搭飽和度都偏高，褲子的版型也都很遮肉，還有許多小飾品可以選購，一樣名列小編的愛店之一！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4：SHE SHOP

中山平價服飾也超推薦「SHE SHOP」，就在QUEEN SHOP的隔壁！服飾都是偏活潑韓系的風格，學生及小資女都可以在這邊挖寶，就連小個子想要的合身褲子也可以買到，不論是哪種風格都可以進店看看！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SHE SHOP還有販售許多簡單的單品及套裝，讓你可以隨意搭配，超級百搭，讓你不用每天在出門前苦惱該怎麼穿

5：HARPER

溫柔小姐姐調的平價服飾！整體是偏韓系小姐姐的風格，店內空間很大，有兩三層，依照色調擺放衣服的方式讓顧客逛起來既舒適又療癒，衣服擺放的位置也很鬆，不用翻就能清楚的看見每件衣服的樣貌，價格也相當實惠，小資女可以放心進店逛逛！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

而且雖說店內主打紗裙，但還是有滿多素面及碎花款衣服，質感都還不錯，值得小資族一試！

▲中山服飾店。（圖／翻攝自IG）

▲HARPER中山門市。（圖／翻攝自Google）

6：CORBAN

平價中的奢侈品！隱身在小巷弄裡的「CORBAN 」，單價雖較其他間高一點，但服飾的版型都很有設計感，因為店內的布料都是獨家訂製的，所以質感絕對不比別人差，是間CP值滿高的服飾店。

 
 
 
 
 

 
 

也正因如此，衣服都不太會跟其他店撞款，絕對適合不喜歡跟朋友撞衫的你！店裡的飾品及包包也是送禮首選喔！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7：LAURA

網路評價最好的平價服飾店！店內的整體氛圍很好，除了服飾單品性價比高，超可愛的店員還會幫你搭配適合你的衣服，有時還會幫你蹦出不同平常的風格！真的非常適合不想動腦搭配的人前去購物，絕對讓你選到平價又適合你的衣服！

▲中山服飾店。（圖／翻攝自IG）

▲LAURA服飾。（圖／翻攝自Google）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8：AIR SPACE

在中山擁有最多分店的服飾店，絕對是棉花糖女孩的福音！店內不僅販售偏較性感的衣服，比較特別的是還有販售泳衣，其他分店甚至有棉花糖女孩的專屬服飾，所有衣服都是偏平價，根本就是把所有女性受眾通通收編！

 
 
 
 
 

 
 

9：Muura

Muura服飾的品質絕對是大拇哥等級的，買過的人都說讚！簡約舒適的風格吸引不少文青女孩前去購物，雖然較平價店面貴一點，但品質絕對是值這個價錢的，店內還有許多配飾可以讓你一起逛個夠，一圈出來絕對荷包大失血！

 
 
 
 
 
 
 

 
 

10：SIVIR

最後壓軸就是這間！原先是間知名網拍店，後來開設了實體店面，衣服是屬於簡單舒適的韓國歐膩感，比較適合簡單俐落的女孩，且衣服的質感很好，是間物美價廉的韓式衣服店！喜歡韓系穿搭風格的女孩可以去光顧一下。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

比較特別的是，店內都只有販售架上的衣服，沒有庫存，所以真的要下好離手，喜歡就買！因為「過了這個村就沒有這座廟了」！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 台北, 中山區, 服飾, 平價服飾

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