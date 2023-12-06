龍年錶沒有具象龍　Grand Seiko紅金配照樣喜氣

▲Grand Seiko 2024龍年特別限量錶款SBGH323限量88只，195,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2024年將迎來龍年，各大腕錶品牌已陸續發布龍年錶，可以想見各式霸氣龍圖案躍上錶，唯獨日本品牌Grand Seiko推出Heritage系列龍年腕錶「紅龍金耀」SBGH323，竟不見具象圖騰，而是以寫意抽象手法詮釋，於面盤裝飾紅色立體放射紋路，隨著光影變化呈現不同色調，搭配金色秒針以及背蓋上的金色獅標，極簡設計洋溢喜氣。

▲Grand Seiko 2024龍年特別限量錶款SBGH323的面盤呈現紅色立體放射紋路。

Grand Seiko採用品牌1967年問世、第一只自動上鍊腕錶62GS經典殼型，打造Heritage系列龍年腕錶SBGH323，保留招牌的多面切割設計，以及深受台灣藏家喜愛的「Zaratsu超鏡面研磨」等元素外，還有錶殼側邊與錶耳連成一線的流線設計吸睛，而多面切割的錶耳末端又呈現稜角分明的銳利感，外型存在感十足；內載9S85 Hi-Beat 36,000自動上鍊機芯，具55小時動力儲存，限量88只。

▲Grand Seiko 2024龍年特別限量錶款SBGH323的錶背裝飾金色獅標。

瑞士腕錶品牌TAG Heuer（泰格豪雅）也為即將來臨的龍年推出2款Carrera Chronograph 龍年限量版腕錶，分別以玫瑰金和精鋼製成，結合賽車風格的Carrera錶款外型，配上「熊貓」配置的紅色小盤，並在中央點綴「龍」字草書，而顯露Calibre Heuer 02自動上鍊機芯的底蓋上，飾以環繞錶背的金龍圖案，玫瑰金款限量50只，精鋼款限量300只。







▲TAG Heuer Carrera Chronograph龍年限量版腕錶精鋼款，207,000元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）



▲TAG Heuer Carrera Chronograph龍年限量版腕錶精鋼款，錶背飾有金龍圖案。