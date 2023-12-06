fb ig video ETtoday search mobile

龍年錶沒有具象龍　Grand Seiko紅金配照樣喜氣

>

▲▼Grand Seiko,TAG Heuer 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Grand Seiko 2024龍年特別限量錶款SBGH323限量88只，195,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2024年將迎來龍年，各大腕錶品牌已陸續發布龍年錶，可以想見各式霸氣龍圖案躍上錶，唯獨日本品牌Grand Seiko推出Heritage系列龍年腕錶「紅龍金耀」SBGH323，竟不見具象圖騰，而是以寫意抽象手法詮釋，於面盤裝飾紅色立體放射紋路，隨著光影變化呈現不同色調，搭配金色秒針以及背蓋上的金色獅標，極簡設計洋溢喜氣。

▲▼Grand Seiko,TAG Heuer 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Grand Seiko 2024龍年特別限量錶款SBGH323的面盤呈現紅色立體放射紋路。

Grand Seiko採用品牌1967年問世、第一只自動上鍊腕錶62GS經典殼型，打造Heritage系列龍年腕錶SBGH323，保留招牌的多面切割設計，以及深受台灣藏家喜愛的「Zaratsu超鏡面研磨」等元素外，還有錶殼側邊與錶耳連成一線的流線設計吸睛，而多面切割的錶耳末端又呈現稜角分明的銳利感，外型存在感十足；內載9S85 Hi-Beat 36,000自動上鍊機芯，具55小時動力儲存，限量88只。

▲▼Grand Seiko,TAG Heuer 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Grand Seiko 2024龍年特別限量錶款SBGH323的錶背裝飾金色獅標。

瑞士腕錶品牌TAG Heuer（泰格豪雅）也為即將來臨的龍年推出2款Carrera Chronograph 龍年限量版腕錶，分別以玫瑰金和精鋼製成，結合賽車風格的Carrera錶款外型，配上「熊貓」配置的紅色小盤，並在中央點綴「龍」字草書，而顯露Calibre Heuer 02自動上鍊機芯的底蓋上，飾以環繞錶背的金龍圖案，玫瑰金款限量50只，精鋼款限量300只。

▲▼Grand Seiko,TAG Heuer 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲TAG Heuer Carrera Chronograph龍年限量版腕錶精鋼款，207,000元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

▲▼Grand Seiko,TAG Heuer 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲TAG Heuer Carrera Chronograph龍年限量版腕錶精鋼款，錶背飾有金龍圖案。

►亞錦賽擊退南韓好樂　HUBLOT見證台北大巨蛋歷史時刻

►半夜別手癢調腕錶日期　避開「禁區」小撇步公開

 

關鍵字：

Grand Seiko, TAG Heuer, 龍年

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

Tiffany Café聖誕節檔期吃得到！　浪漫花卉網美牆打頭陣

Tiffany Café聖誕節檔期吃得到！　浪漫花卉網美牆打頭陣

凱特王妃拷貝自己的穿搭　華麗晚宴造型超省心

凱特王妃拷貝自己的穿搭　華麗晚宴造型超省心

劉詩詩懶理婚變傳言　貓熊項鍊上身媽咪變少女

劉詩詩懶理婚變傳言　貓熊項鍊上身媽咪變少女

寶格麗衝進賽車電競界　帥錶與夢幻概念車齊發 亞錦賽擊退南韓好樂　HUBLOT見證台北大巨蛋歷史時刻 亞錦賽擊退南韓好樂　HUBLOT見證台北大巨蛋歷史時刻 Jennie香奈兒羊毛外套暖呼呼又可愛　3款黑外套時髦遊英國 半夜別手癢調腕錶日期　避開「禁區」小撇步公開 漢堡也入榜？那些你以為的「垃圾食物」也能吃得很健康 第一眼看到腳還是仙人掌？解析你真實的樣貌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面