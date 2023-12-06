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浪琴限量錶不到1天賣光！　鐘錶平台聯名款「鈦」有魅力

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▲▼ Longines,Zenith 。（圖／公關照）

▲浪琴SPIRIT ZULU TIME TITANIUM x HODINKEE全球聯名鈦金屬限定款腕錶，127,700元。（圖／浪琴表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

聯名錶款話題性十足，浪琴表（Longines）與知名的紐約專業鐘錶平台HODINKEE攜手打造的先行者系列SPIRIT ZULU TIME TITANIUM x HODINKEE LIMITED EDITION全球聯名鈦金屬限定款，全球限量500只，台灣配額5只，昨晚10時於官網開賣，不到一天已迅速售罄，魅力驚人。

▲▼ Longines,Zenith 。（圖／公關照）

▲浪琴表鈦金屬打造的SPIRIT ZULU TIME TITANIUM x HODINKEE全球聯名鈦金屬限定款在台已售罄。

造成搶購的SPIRIT ZULU TIME TITANIUM x HODINKEE LIMITED EDITION腕錶以五級鈦打造而成，灰色面盤特色是取消此系列招牌的5星標誌，呈現浪琴表Heritage的品牌徽飾，搭配黃色GMT三角指標，以及仿鐳舊化處理夜光塗料處理的鈦金屬拋光PVD時標與指針，配上鈦金屬鍊帶流露洗鍊風格，錶背則鐫刻HODINKEE聯名字樣，一推出旋即引發錶迷瘋搶。

▲▼ Longines,Zenith 。（圖／公關照）

▲ZENITH去年與HODINKEE合作推出鮭魚色面盤的Chronomaster Original Hodinkee限量版腕錶。（圖／ZENITH提供）

瑞士名錶ZENITH與HODINKEE也曾合作，去年一同推出Chronomaster Original Hodinkee限量版腕錶，由HODINKEE團隊挑選面盤顏色，相中較偏橙色而非紅的鮭魚色，配上啞銀色與灰色調計時盤與環圈，相當出色，翻到錶背可欣賞精確至1/10秒的El Primero 3600型自動計時機芯，同樣引起熱烈迴響。

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關鍵字：

Longines, 浪琴表, Zenith

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