fb ig video ETtoday search mobile

超準！從「拿手機方式」看內在性格　「雙手握著」很在意他人看法

>

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人總手機不離身，你有觀察到自己是怎麼拿手機嗎？《小紅書》上有個心理測驗「從你拿手機的方式」就可看出你的內在性格，網友實測都喊準！

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

#觀察一下，你拿手機是哪種方式呢？

A. 單手握著，同手的大拇指操控

B. 一手扶著，另一手的大拇指操控

C. 雙手扶著，雙手的大拇指交替操控

－－－－－－－－－－－－－－（下有解析）

挑選A的你

你個性很直，有時候因為心直口快常得罪人，但內心其實很善良，堅強的外表是你的偽裝，如果可以你也不想要帶著刺，內心的你其實渴望有人可以讓你依賴，想要的幸福就是如此簡單。感情方面只要愛上對方，就很容易栽進去，是非常專一的人。

挑選B的你

你個性溫和，很容易被別人踩在頭上，其實你內心有很多想法，但總是因為想顧全大局，寧可犧牲自己，有點悲觀性格，感情上你也喜歡隱藏自己的情緒，想要對方開心，盡量配合另一半，但久了容易失去自我，處在一段平淡又捨不得斷的關係中。

挑選C的你

你是朋友眼中的開心果，其實你並非那麼樂觀，只是想對外表現出美好的一面，總是太過在意他人的看法，很多事情都變得綁手綁腳，所以什麼事情都做不好，感情方面渴望自由但又想要有人陪，總是變來變去的想法，常讓另一半也摸不著頭緒。

關鍵字：

心理測驗, 手機, 個性, 內在性格

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

2023周年慶必買「加大版保養品」都在這

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

漢堡也入榜？那些你以為的「垃圾食物」也能吃得很健康

漢堡也入榜？那些你以為的「垃圾食物」也能吃得很健康

第一眼看到腳還是仙人掌？解析你真實的樣貌

第一眼看到腳還是仙人掌？解析你真實的樣貌

感情中最不能慣著的星座Top 3 ！第一名喜歡新鮮感　百依百順反而分得快

感情中最不能慣著的星座Top 3 ！第一名喜歡新鮮感　百依百順反而分得快

冠軍熱量上看1.3碗白飯！營養師曝「拿鐵熱量排行榜」 肚子狀況多？營養師教改善「便秘、拉肚子、常放屁」3大飲食法 直擊／1200坪「台灣最豪華唐吉訶德」　高雄大立開箱！　 天冷吃鍋進補正好！營養師：「6大危險族群」要當心 邵雨薇愛上GUCCI「炫彩蓬蓬包」暗示吳慷仁！　自曝最狂交換禮物送假人頭 溫差10度怎麼穿？無印、GU「5單品」保暖不臃腫　忽冷忽熱也不怕 4個習慣讓你悄悄更年輕　「刷牙」居然跟衰老有關　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面