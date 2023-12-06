超準！從「拿手機方式」看內在性格　「雙手握著」很在意他人看法

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人總手機不離身，你有觀察到自己是怎麼拿手機嗎？《小紅書》上有個心理測驗「從你拿手機的方式」就可看出你的內在性格，網友實測都喊準！

▲（圖／翻攝自小紅書）

#觀察一下，你拿手機是哪種方式呢？

A. 單手握著，同手的大拇指操控



B. 一手扶著，另一手的大拇指操控



C. 雙手扶著，雙手的大拇指交替操控

－－－－－－－－－－－－－－（下有解析）

挑選A的你

你個性很直，有時候因為心直口快常得罪人，但內心其實很善良，堅強的外表是你的偽裝，如果可以你也不想要帶著刺，內心的你其實渴望有人可以讓你依賴，想要的幸福就是如此簡單。感情方面只要愛上對方，就很容易栽進去，是非常專一的人。

挑選B的你

你個性溫和，很容易被別人踩在頭上，其實你內心有很多想法，但總是因為想顧全大局，寧可犧牲自己，有點悲觀性格，感情上你也喜歡隱藏自己的情緒，想要對方開心，盡量配合另一半，但久了容易失去自我，處在一段平淡又捨不得斷的關係中。

挑選C的你

你是朋友眼中的開心果，其實你並非那麼樂觀，只是想對外表現出美好的一面，總是太過在意他人的看法，很多事情都變得綁手綁腳，所以什麼事情都做不好，感情方面渴望自由但又想要有人陪，總是變來變去的想法，常讓另一半也摸不著頭緒。