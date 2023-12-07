春風、王陽明曝私下交情　送PHILIPP PLEIN內褲「商業互捧」尺寸很大

記者鮑璿安／台北報導

時尚品牌PHILIPP PLEIN首度登台進駐微風南山開設旗艦店，請到藝人王陽明、春風一同共襄盛舉，兩人私下以好兄弟互稱，一起參加活動更是話匣子停不下來，春風表示自己上一次入手精品單品就是品牌的內褲，更透露與王陽明之間的兄弟情誼，交情好到會互送內褲。

▲王陽明（左）、玖壹壹春風出席 PHILIPP PLEIN開幕活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲王陽明非常欣賞 PHILIPP PLEIN創始人。（圖／記者湯興漢攝）

王陽明以品牌2023秋冬新款格紋襯衫搭配T恤現身，他對品牌早有深刻了解，更欣賞Philipp Plein的生活態度，大讚他不僅會設計師服裝，還愛車、愛刺青、愛小孩，跟自己的興趣愛好很相近。原計劃Philipp Plein此次來台參加開幕剪綵，但他因身體不適缺席，若下次有機會與設計師碰面，王陽明說還想跟他請教品牌的經營之道。

▲春風身穿 PHILIPP PLEIN秋冬棒球外套搭配牛仔褲。（圖／記者湯興漢攝）

春風難得參加時尚活動不改直爽本色，他說自己近年來很少買精品，笑說購物預算要看「貸款給我多少」，但他透露上回去澳門剛好就買了品牌的內褲，不僅自己愛不釋手，還放話要送好友王陽明一條，被問到是否熟悉對方的尺寸大小，春風則秒答：「我知道你們要下標題，他超大的，我們要商業互捧一下。」

▲PHILIPP PLEIN微風南山旗艦店風格鮮明。（圖／品牌提供）

▲ PHILIPP PLEIN2023秋冬系列。（圖／品牌提供）

PHILIPP PLEIN微風南山旗艦店風格鮮明，入口處的巨型水晶骷髏頭體現品牌奢華意涵，六角形環繞式LED幻象螢幕、球鞋展示區，取自米蘭旗艦店的showroom概念，店內陳設最新2023秋冬系列單品，標誌性的水鑽骷髏頭外套、鱷魚皮夾克、連帽運動衫等，營造休閒和精品潮流的穿著感受。

▲BALENCIAGA在台北101開設全新概念店。（圖／品牌提供）

▲（依序）台北101獨家限定包款LE CAGOLE 黑色尖刺穿環造型肩下包，NT$105,850 ；LE CAGOLE 黑色鑽飾掛墜造型肩下包，NT$207,900。（圖／品牌提供）

同時，BALENCIAGA在台北101開設佔地125坪的全新概念店，提供最新系列的男女時裝、鞋履、包款、配飾、眼鏡和珠寶，店裝風格是品牌一貫的仿舊感「Raw Architecture」室內設計概念，營造強烈現代感，店內獨賣款式有LE CAGOLE兩款全新造型的肩下包，以黑色尖刺穿環造型和鑽飾打造前衛感受。