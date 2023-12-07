44歲秦嵐體脂長年維持13%　少女身材就靠「4個祕訣」

▲44歲秦嵐體態宛如少女。（圖／翻攝自小紅書/秦嵐、微博/秦嵐工作室）

記者曾怡嘉／台北報導

大陸女星秦嵐每回出席活動都讓人驚艷，44歲的她身材修長，身上一點贅肉都沒有，體脂保持13%，勻稱感的健康瘦讓人看了好羨慕，盤點她維持身形的4個小秘訣，現在開始做還不遲。

#早餐一杯燕麥果昔

秦嵐曾分享自己很重視早餐，早餐她會選擇新鮮水果，像是檸檬、百香果和蘋果，和燕麥一起打成果昔，喝完一杯不僅健康又有滿滿的飽足感，是她維持身材的小秘密。

#每天喝水2000ml以上

秦嵐的好肌膚和纖細身材靠喝水，她很注重補充水分，每天一定要喝足2000cc以上，喝足水不僅能幫肌膚瑩潤水分，也可促進體內新陳代謝，大餐前也建議箱來一杯水，能幫助增進飽足感，進一步減低食慾喔！

#放慢吃飯速度、每餐七分飽

有時候吃東西速度太快，容易在不知不覺中吃進去過多熱量，因此學會放慢吃飯速度很重要，秦嵐三餐都會按時吃，但是每頓都不會多吃，感覺到不餓了，就會放下筷子。

#隨時挺胸收肚子

很多女生明明很瘦，但是肚子就是微凸讓人看起來有點肉，其實有可能是因為腹部肌肉運動太少的緣故，像是秦嵐維持身材的其中一個方式就是隨時收緊肚子，不管是外出或是在家中坐著都出力，只要堅持這個習慣，體態會越來越好。