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ITZY變身雪白精靈靠一只錶吸睛　G-SHOCK亮色金屬面盤5色出擊

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▲▼G-SHOCK,DW 。（圖／公關照）

▲南韓女團ITZY戴上G-SHOCK亮色面盤的冬日限定錶款。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節氣息漸濃，時尚腕錶也換上充滿節慶感的新裝，CASIO旗下G-SHOCK發表5款冬季一列新錶，以冬日炫彩奪目的燈飾為靈感打造色澤搶眼的金屬面盤，代言的南韓女團ITZY 5位成員全換上雪白精靈造型搭配新錶，吸睛度百分百，中性設計亦可作為對錶一起戴上放閃。

▲▼G-SHOCK,DW 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK（左起）GA-110WS紫色款4,900元，GM-2100WS海軍藍款6,500元，GM-S2100WS粉色款6,000元，GMA-S2100WS橘色款3,900元，GA-2100WS藍色款4,200元。

以璀璨冬日燈飾為主題設計的亮色金屬面盤錶，G-SHOCK選定八角形錶圈的GA-2100與立體面盤設計的GA-110為基礎，以白色為主色調搭配彩色錶盤與金屬或樹脂錶圈，形成鮮明對比，共有海軍藍、粉紅色、藍色、橘色、紫色等5種款式可供選擇，每款錶的背面均刻有一條繩子纏繞成心形的圖案，表達對所愛之人的愛意與牽掛。

▲▼G-SHOCK,DW 。（圖／公關照）

▲DW攜手品牌大使矢吹奈子打造DW X Nako Yabuki系列腕錶，5,090元。（圖／提供，以下同）

瑞典品牌Daniel Wellington（簡稱DW）則以白色聖誕為靈感，攜手擔任品牌大使的日本女星矢吹奈子推出DW X Nako Yabuki系列，以「無性別」為設計理念，打造亞太區獨家、限量1000只的「Quadro Nato腕錶」與「Tennis bracelet星光網球手鍊」，承襲品牌一貫的極簡風格，蛋殼白面盤的Quadro方形腕錶配黑灰相間的Nato尼龍錶，而鑲有璀璨方晶鎬石的網球手鍊換上全新「Nightfall夜幕」配色，兩者疊戴更加耀眼出色。

▲▼G-SHOCK,DW 。（圖／公關照）

▲DW與矢吹奈子聯名手鍊2,290元，腕錶5,090元。

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關鍵字：

CASIO, G-SHOCK, Daniel Wellington, DW

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