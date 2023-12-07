LV Monogram花朵瓷盤、咖啡杯超奢華！FENDI「東西南北」摺紙掛飾趣味滿分

記者鮑璿安 ／綜合報導

年末派對季，時尚界除了聚焦在五光十色的包款上，更豐富了佳節禮物清單，Louis Vuitton路易威登帶來Monogram Flower 花朵圖案餐具、Bottega Veneta 更有Intreccio編織皮革蘋果裝飾組，輕鬆為家中注入奢華氛圍，而蘊藏命運占卜巧思的FENDI Fortune Teller掛飾也不能錯過！

▲Louis Vuitton路易威登首度跨足餐具領域 。（圖／品牌提供）

▲（依序）茶杯兩件式套裝 $17,500、Flower Carafe $23,000 。（圖／品牌提供）

Louis Vuitton路易威登首度跨足餐具領域，帶來具有標誌性Monogram Flower 花朵圖案的瓷盤、玻璃杯和玻璃水瓶，打造完整的用餐體驗。餐具由利摩日瓷器製作而成，以白色和藍色為主要配色，迷人的水彩效果圖案值得細緻品味。Twist Glass 玻璃杯有透明無色款，還有光彩奪目的寶石藍、琥珀黃、祖母綠和威尼斯紅寶石的款式。餐具系列中的 Flower Carafe 花瓶，出自穆拉諾玻璃大師西蒙納塞內德塞(Simone Cenedese)以精細工藝製成，讓人陶醉其中。

▲Bottega Veneta 將品牌引以為傲的編織元素帶入家居系列中。（圖／品牌提供）

▲INTRECCIO 編織皮革蘋果裝飾組合 $273900 。（圖／品牌提供）



Bottega Veneta 將品牌引以為傲的編織元素帶入家居系列中，創造出動靜皆宜及愜意的生活氛圍。除了有帶給人溫暖的羊毛抱枕及睡毯，營造出義式優雅；放大及縮小的編織格紋，則化作實用性靠墊、擺放飾品的收納盤。當中最討喜的莫過於蔬果裝飾品，同樣採用Intreccio編織皮革技法，惟妙惟肖呈現蔬菜水果的可愛廓形，擺放在家中角落充滿童趣感。

▲FENDI全新Fortune Teller掛飾，以廣為人知的Fortune Teller(命運占卜)為概念，NT$16,000 。（圖／品牌提供）



▲手拎Origami包搭配Fortune Teller掛飾 。（圖／品牌提供）

想像過兒時最熟悉的「東西南北」摺紙遊戲也能變得時尚嗎？FENDI男裝與配飾設計總監Silvia Venturini Fendi 從童年經歷中汲取靈感，在節慶時刻推出全新Fortune Teller掛飾，以廣為人知的Fortune Teller(命運占卜)為概念，掛飾內側數字各自對應摺疊隱藏區域，隱藏信息包括FOREVER、PARADISE、SOON、TOMORROW、NEVER、YES、HELL與NO。內部結構裝飾磁鐵，通過在指尖翻轉開合把玩收穫命定符號。在秀上模特兒手拎Origami包搭配Fortune Teller掛飾，讓時髦感發揮加乘作用。