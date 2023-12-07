宋芸樺簽名海報被當聖誕「壞禮物」　怒將朋友封鎖

▲宋芸樺為Pandora夢幻禮品小屋揭幕。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雅韻／台北報導

台北信義區聖誕節氣氛濃厚，丹麥品牌Pandora於新光信義A11館旁打造的夢幻禮品小屋，女星宋芸樺今不畏低溫穿上銀色洋裝搭配聖誕主題首飾，為此最新打卡熱點揭幕，她透露聖誕節一定邀親友到家中玩好禮物、壞禮物交換遊戲，問及何種壞禮物會惹怒她？她說：「曾有朋友把我送他的簽名海報當壞禮物，立刻被我封鎖。」

▲宋芸樺盛裝搭配Pandora最新聖誕主題首飾。（圖／記者林敬旻攝）

宋芸樺今所戴的Pandora Moments冬季系列新品，款款呼應聖誕節慶氣氛，包括星際夜空為主題的閃亮星月造型串飾與項鍊、形似無限符號的數字8設計，以及聖誕元素的小雪人、魔法馴鹿、薑餅屋等串飾；Pandora同時祭出佳節特惠商品組，例如星際泰迪熊、心形扣手鍊等，送禮自用兩相宜，伴時尚迷度過歡樂佳節。





▲Pandora豐富的聖誕節主題與愛心造型串飾，無論是自用或送禮兩相宜。（圖／Pandora提供，以下同）





▲Pandora星際泰迪熊項鍊套組原價3,660元，特惠價3,280元。

▲Pandora Moments聖誕魔法馴鹿吊飾，2,080元。

▲Pandora Moments為愛啟航火箭串飾，2,080元。

▲Pandora Moments璀璨星月項鍊，2,880元。

摩納哥品牌APM MONACO也為聖誕節推出華麗的Noël系列，各由橢圓形或方形構成大件項鍊、長耳環、手鍊或戒指，鑲嵌數百顆紫紅色、紫色、綠色或白色的閃亮寶石的首飾，適合參加節慶派對時穿搭，輕鬆吸引目光 。





▲模特兒佩戴APM MONACO Noël系列紫紅色橢圓形耳環16,200元，項鍊22,500元，多個橢圓手環16,600元，戒指5,200元。（圖／APM MONACO提供，以下同）





▲模特兒戴APM MONACO Noël系列紫色方型項鍊29,500元，耳環9,300元。