唐吉訶德必買推薦！日本直送蘋果裝到飽、大容量神級化妝水300元有找

實習記者劉于禎／綜合報導

唐吉訶德全台最大店「高雄大立店」開幕後吸引不少人潮搶逛，橫跨A、B兩棟佔地近千坪，除了琳瑯滿目的商品外，旗下若櫻壽司、和牛串、現煮食堂都有，愛逛街的高雄人假日又多一個好地方，去之前先來看看唐吉訶德推薦必買的好物，還有每間分店的獨家專區更好買。

▲唐吉訶德高雄大立店。（圖／記者蔡惠如攝）



日本直輸蘋果裝到飽

唐吉訶德高雄大立店必買之一，特選日本直輸的王林＆蜜富士蘋果裝到飽只要特價499元，最多可裝到25顆，平均一顆約20元，甜度夠，可以做水果切盤或是打成果汁，天天吃好健康。

▲唐吉訶德高雄大立店有日本直送蘋果裝到飽。（圖／記者蔡惠如攝）



naturie 薏仁清潤調理化妝水

開架最熱賣的「薏仁化妝水」，唐吉訶德1000ml超大容量只要239元、500ml為149元，CP值超高的價格拿來濕敷完全不心疼，清爽不黏膩用過好評滿滿，是大家不斷回購的商品之一。





Kirei&co. 九宮格眼影盤

日本新開架品牌Kirei&co.上市就成為女孩的熱門話題，一系列從唇膏、蜜粉、腮紅棒、眼影到眉筆都有，均一價250元真的很欠買， 其中九宮格眼影盤CP值高，以粉色、大地色為主，霧面、珠光、亮片質地的比例剛剛好，每一款都零廢色、顯色度超高，#01橙棕色和#02焦糖棕簡直就是秋冬最適合的美拉德色系，一起包色完全不心痛。

▲Kirei&co九宮格眼影盤#06裸粉，（右）獨家限定彩組買4送1更划算。（圖／記者陳美伶攝，下同）

久光製藥Hisamitsu肩頸舒緩蒸氣貼

辛苦的上班族先囤貨！這款是肩頸僵硬救星，長時間久坐不動、天天打電腦讓肩頸痠痛，除了定期按摩保養，養成正確坐姿，回到家洗完澡後貼上一塊舒緩蒸氣貼是最快緩解的辦法，舒服的溫熱感瞬間療癒。

▲久光製藥Hisamitsu肩頸舒緩蒸氣貼。（圖／翻攝自唐吉訶德官網）

日本花王蒸氣眼罩

花王超熱賣的舒緩眼罩，新包裝是寶可夢與Hello Kitty，看到皮卡丘躺在卡比獸的大肚肚上，軟萌模樣直接放一盒到購物車不用猶豫，推薦搭配肩頸舒緩蒸氣貼一起用，疲勞、 痠痛通通退散。

札幌一番皮卡丘杯麵

超可愛的皮卡丘杯麵也是熱門商品，單價稍嫌高一點，但身為寶可夢粉絲，看到皮卡丘的圖案就會不自覺的放入購物籃，共有醬油、海鮮與塩檸檬三種口味，內附圓形貼紙可以收集，只能說寶可夢聯名真的商機無限。

samourai 白玫瑰香氛沐浴乳

香氛控一用就會愛上的samourai白玫瑰香氛沐浴乳，含有5種保養成分同時滋潤肌膚，清新好聞的玫瑰香十分受歡迎，只要229元的驚安價格，很值得入手。

速乾髮梳（粉／紫）

讓你吹頭髮更省力又快速的神器「速乾髮梳」，許多品牌都有推出，日本網友實際使用後大推好用到不行，中空透氣的設計可提升吹風機的吹髮效率，吹完頭髮蓬鬆柔順，乾髮、濕髮都可以使用。

加碼推薦寶雅必買美妝好物

＃FINO 高效滲透護髮油



在美妝版早就紅透半邊天的FINO護髮膜，推出免沖洗的護髮油版本，質地細膩超好吸收，還帶有淡淡花果香味，護髮同時帶來自然髮香，染燙髮後必須直接購入。

▲FINO 高效滲透護髮油。（圖／記者李薇，下同）

＃媚比琳 輕柔眼唇卸妝液



媚比琳眼唇卸妝液很多人都是從學生時期用到當媽媽還在回購，2023年配方再度升級，全新添加養膚成分維他命B5，黃金3：7油水比例，卸除防水彩妝好容易，同時包裝看起來更有透明，還是使用100%可回收塑膠製成，愛地球更進一步。

＃艾杜紗 絕不失手眼線膠筆



艾杜紗這支眼線膠筆簡直是新手寶藏神器，滑順的柔軟筆芯一筆畫下去不失誤，拿來畫最嚴苛的內眼線，也不容易暈成熊貓眼，油水考驗都直接高標通過，重點是色號多還有限定色，每支顏色都實用。