盤點全台最美聖誕打卡點！首座LV聖誕樹必拍　台北101夢幻花廊超熱門

實習記者劉于禎／綜合報導

全台最美聖誕打卡點都在這篇，以下整理2023年必須朝聖的聖誕景點，不只有LINE FRIENDS聖誕樹、寶可夢聖誕樹，還有全台唯一童話薑餅遊樂園，首座LV聖誕樹更在Sogo復興店前登場，從北到南都好好拍，周末就出發。

台北

Jo Malone童話薑餅遊樂園

今年Jo Malone London台灣團隊特別和英國總部聯手，選在台北心中山線形公園打造全台唯一的童話薑餅遊樂園，超過9米高的巨型香氛聖誕樹和旋轉木馬、奇趣造型的大薑餅人和滿滿的巨型禮物塔、枴杖糖，每個角落都是必收拍照打卡點。

▲Jo Malone童話薑餅遊樂園。（圖／記者曾怡嘉攝）

信義新天地17米時光之樹



新光三越今年在信義新天地A11門口打造「17米時光之樹」，超過一萬株雪白的葉片手工層層堆疊成樹身，每15分、45分會呈現2分鐘聲光秀，整點、半點（30分時）則會有3分鐘的動畫演出，整個檔期約1200場次，每次經過都能感受節日氣息與驚喜。

▲新光三越信義新天地17米耶誕樹。（圖／業者提供）

LV聖誕樹

今年必拍的LV聖誕樹！全台首座LV聖誕樹在台北Sogo復興店前登場，高度10公尺、以Monogram、Vivienne娃娃、LV Twist、LV Lock、Alma包、Speedy包、Trunk硬箱等共1180件裝飾品，堆疊了28層，樹的兩側還有Vivienne娃娃搭乘小飛機，實在太可愛，將展出到2024年1月3日，走過路過一定要打卡。

台北101夢幻薔薇花廊



耶誕將至，台北101門口與周邊出現夢幻薔薇花廊與馬車，晚上點燈後超級浪漫，已成熱門打卡點，許多國外藝人來台都搶先拍照，今年台北101全館共會35處耶誕打卡點，環繞一圈就能收集到各式美照。

▲台北101薔薇花牆超美好好拍，周邊還有夢幻風格的馬車（圖／業者提供）

寶可夢聖誕樹



全台首間寶可夢中心開幕吸千人排隊，朝聖完後接著來拍新光三越台北站前店的寶可夢聖誕樹，頂端的星星變成寶貝球，樹上則有可愛的皮卡丘、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜的裝飾，只展出到12／25聖誕節當天，身為寶可夢粉絲絕對不能錯過。

▲新光三越台北站前店的寶可夢聖誕樹。（圖／記者蔡玟君攝）



新北

新北耶誕城

今年新北耶誕城以新北市吉祥物「桑塔熊」為主題，主燈耶誕樹掛上閃耀的燈飾，化身全台最大天幕耶誕樹「甜點星」，還有絕美的「紫藤精靈光廊」，紫藤花與大麗花交錯，在黃色燈光的襯托下浪漫滿點，周邊燈飾及裝置也好拍，一路閃耀到2024／1／1，快把握時間來朝聖。

▲新北歡樂耶誕城「天幕」聖誕樹。（圖／新北市歡樂耶誕城官網）

▲新北歡樂耶誕城紫藤精靈光廊。（圖／新北市歡樂耶誕城官網）

桃園

華泰名品城美式聖誕村

在台灣也能感受到雪花飄飄！華泰名品城利用泡泡製造下雪的樣子，讓你秒置身國外，今年聖誕裝置有幸運馬蹄鐵高掛全區屋簷，還有綿延1.7公里的「幸運燈海隧道」，其他還包含「驚喜車庫」、「巨型幸運聖誕樹」、「禮物製造所」造景，讓你走到哪拍到哪，每天下午4點到8點，每30分鐘就會下一次雪，12／2、12／9、12／16、12／23、12／24限定5天在晚上7點至8點更有遊行隊伍穿梭在園區各個大道上，一起來這裡體驗美式聖誕氛圍吧。

▲華泰名品城聖誕裝置。（圖／業者提供）



台中

台中耶誕嘉年華

2023台中耶誕嘉年華將在12／15登場，今年首度找來LINE FRIENDS打造16公尺高的甜蜜音樂盒耶誕樹，熊大與兔兔拿著太陽餅與宮原眼科冰淇淋超可愛，更推薦中區的柳川水岸步道，猶如來到首爾清溪川，還能看到熊美與饅頭人拿著珍珠奶茶，完全是甜食控的天堂。聖誕、跨年首選約會聖地不來台中就太可惜，快約閨蜜或另一半出發吧！

台南

奇美博物館

今年奇美博物館是以復古、DISCO來當主題，在門口就有13公尺高的幸福聖誕樹迎接，在網路預購門票只要$250就能和聖誕老人一起跳舞，另外12/16、12/17、12/23、12/24限定4天周末還有市集可以逛，上百攤位齊聚、品嘗異國料理，另外每天都有超過25場的音樂與舞蹈表演，及輪番放映熱門經典大片的露天電影，來渡過一個最文青的聖誕節。

▲台南奇美博物館巨型聖誕樹。（圖／奇美博物館官網）

高雄

草衙森林耶誕村

2023年最後脫單機會在這裡，草衙道真的是一年比一年美，戶外雪白的旋轉樓梯超好看，是來這裡不能錯過的打卡點，另外戶外花圃還有幾隻閃耀的療育麋鹿，配上旋轉木馬充滿了歡樂溫馨的氣氛，今年還有「夢之音樂盒」，每30分鐘會轉動一次，加上整點飄落的雪花，真的浪漫極了，快約曖昧對象來這告白吧！