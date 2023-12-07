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胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采　逛新店最愛義式吧檯

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▲▼ 胡宇威 。（圖／公關照）

▲胡宇威為沛納海台北101概念店揭幕。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

沛納海（Panerai）近期在台大張旗鼓，繼插旗台北東區進駐新光三越Diamond Towers開設專賣店、台中大遠百概念店重新開幕，台北101概念店也在今日正式揭幕，男星胡宇威一襲呼應品牌精神的海軍風裝扮搭配Radiomir Annual Calendar紅金年曆錶站台，尚未與陳庭妮舉辦婚宴的他，笑稱婚禮造型戴此錶很完美，旋即又後悔說：「很擔心搶過我這個新郎風采。」

▲▼ 胡宇威 。（圖／公關照）

▲胡宇威喜愛沛納海的霸氣設計。

▲▼ Panerai 。（圖／公關照）
▲沛納海台北101概念店體現義式風範、航海旅程、無畏勇者與頂尖工藝等品牌4大元素。

▲▼ Panerai 。（圖／公關照）
▲沛納海台北101全新概念空間，為全台唯一擁有義式吧檯的旗艦店。

逛進沛納海約23坪的台北101概念店，融合品牌四大元素：義式風範、航海旅程、無畏勇者與頂尖工藝，最吸引胡宇威是特別設置的義式吧檯，配上整牆面的義大利酒，致敬義大利傳統的Aperitivo餐前酒文化。

▲▼ Panerai 。（圖／公關照）
▲沛納海Radiomir Annual Calendar 鉑金年曆腕錶於重新開幕的台北101概念店首亮相，1,781,000元。

胡宇威擁有沛納海錶徑45毫米錶款，最愛其霸氣設計，而今所戴的Radiomir Annual Calendar紅金年曆錶因功能實用很吸引他，可自動識別大小月，每年只需在2月底調校一次，他大方說：「送自己或送另一半都OK。」而慶祝台北101概念店嶄新開幕，此款式的鉑金版首度在台亮相。

▲▼潘瑋柏 。（圖／翻攝IG）
▲潘瑋柏佩戴PP Aquanaut Luce 5261R年曆錶，1,992,000元。（圖／翻攝willpan23 IG）

今年曝光度最高的熱門年曆錶，非「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）為女性打造的複雜功能錶Aquanaut Luce 5261R年曆錶莫屬，雖是女錶款式，但錶徑39.9毫米，男性也能完美駕馭，且玫瑰金材質配上灰藍色Aquanaut浮雕圖案面盤與錶帶，風格中性，具日期、星期、月份與月相顯示，功能相當實用，讓男星潘瑋柏、馬克華伯格、摩洛哥足球員Hakim Ziyech都納為收藏。
 

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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關鍵字：

Panerai, 沛納海, 胡宇威, PP, Patek Philippe, 百達翡麗, 潘瑋柏

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