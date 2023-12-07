NIKE爆款鞋下殺4折！「雙12特惠」提前開跑運動鞋、服飾大規模降價了

記者鮑璿安／綜合報導

NIKE在官網帶來快閃的雙12優惠，本次有超過5百件商品參與活動，涵蓋熱銷鞋款、運動服飾以及配件等，話題鞋款Nike Dunk 低筒、AJ1 都列入折扣，最低直逼4折，快把握此機會再年末換上新裝備！

▲NIKE雙12特惠開跑了 。（圖／翻攝自官網）





▲Air Jordan 1 中筒 SE男鞋原價折扣前原價$4,600，雙12優惠有望以$1,931的優惠價格入手 。（圖／翻攝自官網）





▲Nike Court Legacy Next Nature女鞋，$1,259 。（圖／翻攝自官網）

NIKE雙12特惠購物規則為，即日起至 12 月 12 日，購買 2 件精選款式，使用優惠代碼「CHEERSTW」即享7折優惠。由於部分已折扣商品也參與活動，相當於折上折，舉例熱銷商品Nike Court Legacy Next Nature女鞋下殺到 $1,259；Air Jordan 1 中筒 SE男鞋原價折扣前原價$4,600，雙12優惠有望以$1,931的優惠價格入手。

▲Fear of God Athletics系列旨在呈現高品質的運動質感裝備，與Fear of God、ESSENTIALS體現三位一體概念 。（圖／品牌提供）

同時潮流迷的焦點，Fear of God Athletics系列在adidas Brand Center 信義品牌概念店獨家限定販售，旨在呈現高品質的運動質感裝備，與Fear of God、ESSENTIALS體現三位一體概念，也巧妙呼應adidas的三條線標誌，本次涵蓋兩款球鞋、一款拖鞋、運動內衣、服飾等單品，厚實的籃球鞋以麂皮拼接半透明中底，1994 年推出的標誌性adidas足球鞋上的 Predator 條紋得到了重新詮釋， 鞋跟印有「FEAR OF GOD」標誌賦予辨識度。