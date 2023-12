NIKE爆款鞋下殺4折！「雙12特惠」提前開跑運動鞋、服飾大規模降價了

記者鮑璿安/綜合報導

NIKE在官網帶來快閃的雙12優惠,本次有超過5百件商品參與活動,涵蓋熱銷鞋款、運動服飾以及配件等,話題鞋款Nike Dunk 低筒、AJ1 都列入折扣,最低直逼4折,快把握此機會再年末換上新裝備!

▲NIKE雙12特惠開跑了 。(圖/翻攝自官網)





▲Air Jordan 1 中筒 SE男鞋原價折扣前原價$4,600,雙12優惠有望以$1,931的優惠價格入手 。(圖/翻攝自官網)





▲Nike Court Legacy Next Nature女鞋,$1,259 。(圖/翻攝自官網)

NIKE雙12特惠購物規則為,即日起至 12 月 12 日,購買 2 件精選款式,使用優惠代碼「CHEERSTW」即享7折優惠。由於部分已折扣商品也參與活動,相當於折上折,舉例熱銷商品Nike Court Legacy Next Nature女鞋下殺到 $1,259;Air Jordan 1 中筒 SE男鞋原價折扣前原價$4,600,雙12優惠有望以$1,931的優惠價格入手。

▲Fear of God Athletics系列旨在呈現高品質的運動質感裝備,與Fear of God、ESSENTIALS體現三位一體概念 。(圖/品牌提供)

同時潮流迷的焦點,Fear of God Athletics系列在adidas Brand Center 信義品牌概念店獨家限定販售,旨在呈現高品質的運動質感裝備,與Fear of God、ESSENTIALS體現三位一體概念,也巧妙呼應adidas的三條線標誌,本次涵蓋兩款球鞋、一款拖鞋、運動內衣、服飾等單品,厚實的籃球鞋以麂皮拼接半透明中底,1994 年推出的標誌性adidas足球鞋上的 Predator 條紋得到了重新詮釋, 鞋跟印有「FEAR OF GOD」標誌賦予辨識度。