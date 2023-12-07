還沒開幕就轟動、超可愛聖誕禮物堆滿！還沒去過這幾間店就落伍

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

想找朋友逛街出遊卻無處可去嗎？以下3間新店面不僅有期間限定快閃活動，還是挑禮物、聞香氛的好地方，快揪好友一起出發。

＃LUSH 嵐舒宇宙

活力滿點的LUSH踏進店面總是能感受到歡愉氛圍，這次更是以宇宙為慨念，推出嵐舒宇宙快閃店，超可愛的閃粉裝飾整個黑色佈景，多彩星球展現出滿滿的奇幻質感，現場更是販售多款繽紛、有趣的沐浴球以及多種禮盒，年末送禮最適合來這裡挑好挑滿，每一盒都有不同的限定設計與限量小物，真的滿足少女心。

＃Maison Margiela Fragrances 台北大安專門店

還沒正式開幕就已經在社群引起話題的Maison Margiela Fragrances台北大安專門店，終於在12月正式亮相，簡約潔白的設計空間，運用創新科技的全景螢幕互動裝置，提供全新的試香體驗，只要在店面購買100ml的香水，更可以現場直接做出專屬標籤，打造個人識別，是年末送禮最棒的服務，讓人感受到送禮送進心坎的感覺。

＃艾瑪絲 會呼吸的氧髮淨化館

以「解決頭皮問題」為初心的MIT品牌艾瑪絲，在台北復興開設全新的直營店，將品牌概念與產品做結合，提供頭皮檢測與調理的服務，綠色森林質感與米白色木質裝潢設計，展現出清爽質感的氛圍，讓所有人可以在此放鬆體驗頭皮SPA，喚醒頭皮健康狀態。