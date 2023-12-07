台灣人最愛隔離乳是它！清爽不黏膩、價格好入手真的是「CP值天花板」

記者李薇／台北報導 圖／bobbibrowntaiwan IG、elixirtw IG、ponyeffecttaiwan IG

防曬是一年四季都要做的事情，不管後續有沒有上妝，多一層保護可以讓肌膚避免曬黑曬老，美妝評鑑網站@COSME就公佈2023年最受歡迎TOP 3大隔離乳，竟然是由它奪下排行榜冠軍，尤其是有高防曬係數，不黏膩的款式最受歡迎。

TOP 3：BOBBI BROWN 冬蟲夏草精華亮膚持妝乳

BOBBI BROWN冬蟲夏草系列可以說是乾肌人的最愛，擁有恰到好處的保濕潤澤度，一年四季都很好用，同時也可以打造服貼的上妝基底，讓後續底妝更乾淨明亮，加上好推勻、不黏膩更是很多網友愛它的原因。

TOP 2：ELIXIR怡麗絲爾 彈潤多效美肌乳

早就是眾多網友大推的口袋名單怡麗絲爾彈潤多效美肌乳，清爽的質地可以輕易在肌膚形成保護膜，同時擁有高防曬係數，卻一點都不會讓人感覺到厚重，難怪早就擄獲粉絲的心，同時恰到好處的保濕度，更是超適合各種類型的肌膚。

TOP 1：PONY EFFECT 水透光妝前防護乳升級版

美妝常勝軍PONY EFFECT水透光妝前防護乳每到夏天就熱賣到缺貨，因為其輕盈的質地，上妝超級清爽不厚重的質感，用過真的都會愛上，加上親民的價格，天天擦也不會心痛，擁有最高防曬係數成分，當然是化妝包必備。