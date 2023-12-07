宋柏緯、陳姸霏愛上禦寒神器　逛K-WAY台灣首店許願「到有雪的地方」　

記者鮑璿安／台北報導

法國機能服飾K-WAY台灣首家旗艦店進駐誠品生活松菸，今（7日）邀請藝人宋柏緯、陳姸霏演繹，兩人分別穿著標誌性的褶皺面料羽絨衣和保暖外套單品，完全不擔心上鏡會顯得臃腫，認為短版剪裁讓身材看起來格外修長。





▲宋柏緯、陳姸霏（右）搶逛 K-WAY 台灣首家旗艦店 。（圖／品牌提供）

宋柏緯此次演繹Claudeny Plisse羽絨外套，搭配Andrel直筒長褲，他非常喜愛上衣的設計細節，「第一次來店上就看到這件外套，皺褶設計好特別，而且比想像中輕巧很多」。他說自己外出時候不愛帶包包，因此羽絨衣實用的多口袋能解決一切，這身穿搭更勾起他想要旅行的心願，提前許願2024年能夠先放假，到有下雪的地方，這身穿搭依然能夠派上用場。





▲宋柏緯演繹羊毛防水夾克 。（圖／品牌提供）

▲陳姸霏穿 K-WAYLily雙面連帽外套。（圖／品牌提供）

陳姸霏說自己其實非常怕冷，因此接觸到這身Brien 短版絎縫保暖外套愛不釋手，她喜歡異材質設計，覺得絎縫與褶皺有種燈芯絨的感覺，而且穿起來暖和，短版剪裁又讓身材比例看起來更修長。

▲Brien Plisse超保暖短外套 ，29,900元 。（圖／品牌提供）

K-WAY秋冬服飾強調機能及穿著的舒適感，除了在面料上加入抗撕裂、防水透氣等元素，並利用輕盈保暖面料如羔羊絨、羽絨等科技與環保材質，以全方位應對各種天氣狀況。品牌經典更主打可折疊收納入口袋後放入背包的靈活設計，同步帶來手機包、後背包等配件滿足日常穿搭。

看更多保暖單品





▲Canada Goose與CONCEPTS聯名，以高辨識度的迷幻變形蟲圖騰為主軸。（圖／品牌提供）



▲Canada Goose二度攜手日本重磅街頭服飾品牌BAPE，帶來迷彩羽絨外套以及Freestyle 背心。（圖／品牌提供）

同時，Canada Goose揭開與CONCEPTS聯名序幕，以高辨識度的迷幻變形蟲圖騰為主軸，結合炫彩面料打造備受歡迎的Crofton系列，聯名涵蓋背心、羽絨外套、手拿包、羽絨靴以及運動褲，黑、藍、綠色大自然色調相佐，滿足全身上下的時髦穿著。Canada Goose更二度攜手日本重磅街頭服飾品牌BAPE (A Bathing Ape)，以標誌性的迷彩Giant ABC CAMO迷彩印花一躍而上經典Crofton羽絨外套以及Freestyle 背心，羽絨外套採用 Recycled Feather-Light-Ripstop 輕量、防撕裂結構和防潑水面料製成；羽絨背心則更適合台灣天氣。