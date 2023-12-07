你有多容易被人利用？超準心測解析交友狀態

記者李薇／台北報導

人與人的關係常常是很微妙的，有些建立在感情之上，有些則是因為工作或是利益才有連結，而你是不是很容易被人利用的對象？以下這個心理測驗超準。

Q：以下4張動物貼紙，你最喜歡哪一個？

1.被利用指數：90%

選到這隻熊的你容易被利用的機率很高，因為你的個性很單純，同時又很直率的人，常常會被外在表現所欺騙，加上同情心氾濫，常常會因此惹上不必要的麻煩，甚至很多時候都跟你無關，卻變成當事人，相當無辜。

2.被利用指數：60%

選到這隻鱷魚的你對於朋友都覺得「理當應該幫忙」，而且對待身邊的人脾氣特別好，只要對方有要求都不會忍心拒絕，你認爲互相體諒是很正常的事情，所以常常會被人濫用，甚至在你困難的時候，冷眼旁觀大有人在。

3.被利用指數：40%

你在人際關係的相處上算是警覺性很高，可以說是不太容易被利用，因為你很清楚身邊這些過客都是泛泛之交，沒有必要過度深聊與幫忙，很清楚知道別人開口通常就沒有好事，唯獨對待家人沒有防備心，容易被情勒。

4.被利用指數：20%

你的城府算是比較深，心思細膩、懂得觀察，所以你很難被周邊的人利用，除了你自己，你可以說是不相信身邊的任何人，尤其是那些認識不久的人，更是有著滿滿的防備心，隨時隨地保持警惕感，生活上會比較心累。