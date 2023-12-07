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TWG Tea 2023耶誕禮盒有台灣茶　BAC節慶蛋糕超療癒

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▲TWG、BAC、亞尼克耶誕商品。（圖／各業者提供）

▲TWG、BAC耶誕限定商品加分過節氛圍。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

耶誕時節正是送禮與祝福氛圍最濃郁的時刻，TWG每到這時節，受到許多貴婦喜愛的耶誕茗茶，近期也正式發表，今年推出2款限定系列，包括入選台灣日月潭、阿里山茶為主打的「台灣限量版茗茶禮盒組」，以及自家手工調配「聖誕樂頌茗茶」，包裝設計均有滿滿傳統耶誕氛圍；蛋糕品牌BAC與亞尼克，也分別推出自家節慶款式，BAC少女風的溫馨設計，讓今年打卡照充滿療癒風。

▲TWG、BAC、亞尼克耶誕商品。（圖／各業者提供）

TWG Tea將節慶送禮靈感延伸到台灣在地茗茶，今年推出台灣專屬限量版茗茶禮盒組，以全球獨家上市嶄新包裝的「皇家阿里山茶」及「皇家日月潭茶」吸眼球，外觀搶眼的鮮紅與鮮綠色超應景，售價2,740元；自家調配的「聖誕樂頌茗茶（Happy Noel Tea）」也正式上市，以節慶茶搭配橙皮、肉桂、荳蔻、烤蘋果和粉紅胡椒等濃郁香料，茶湯在溫馨的杯中激起迷人香氣，搭配旋轉木馬的拐杖紅茶罐，讓人沉浸在冬日團聚的美好時光裡，售價1,430元。

▲TWG、BAC、亞尼克耶誕商品。（圖／各業者提供）

此外，這期間才有的耶誕限定馬卡龍也在12月登場，今年以茶為主題，內餡基底以獅城早餐茶、融入法芙那白巧克力與開心果甘納許，香氣濃郁，最後於鼠尾草綠的酥脆杏仁餅殼，撒上金澤般的開心果碎，顏值超高，馬卡龍即起至2024／1／1限期販售，每顆售價新台幣75元，也提供6入、12入或24入的奢華耶誕紅禮盒選擇。

▲TWG、BAC、亞尼克耶誕商品。（圖／各業者提供）

蛋糕品牌BAC今年也以草莓為主題，推出三款風格的草莓甜點，其中自然也包括耶誕特色，包括以雪白聖誕為概念，「兩周快閃限定」的香草卡士達草莓蛋糕，還有以濃黑經典生巧克力餡，襯托莓果酸甜的黑嘉侖草莓巧克力蛋糕，而想隨時吃個甜點，輕巧的「鮮草莓奶油起士盒」也很好味。

▲TWG、BAC、亞尼克耶誕商品。（圖／各業者提供）

▲TWG、BAC、亞尼克耶誕商品。（圖／各業者提供）

「香草卡士達草莓蛋糕」頂層以純白卡士達奶油環繞鮮紅草莓，鬆軟綿密的戚風蛋糕夾入草莓果實、起司製成的內餡，再疊加梵尼蘭香草卡士達奶油，吸睛的耶誕老人翻糖公仔搭配草莓的內餡，巧妙點綴節日氣息，且自帶療癒風格，幸福感滿點；「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」也再次回歸，草莓加上鑲嵌蛋糕頂部的水滴鑽型生巧克力，可可控快買起來，兩款蛋糕售價950元起。「鮮草莓奶油起士盒」在頂層與夾餡舖滿當季草莓，以香草戚風蛋糕做主體、加上草莓奶油起士內餡，隨時都可來一盒，售價480元。

▲TWG、BAC、亞尼克耶誕商品。（圖／各業者提供）

亞尼克近期也推出冬季限定「鮮採草莓生乳捲」，使用台灣香水草莓，標榜每顆草莓都是人工挑選，採用北海道奶霜，加上天然香草籽卡士達醬，每日限量300條，售價520元起。

▲TWG、BAC、亞尼克耶誕商品。（圖／各業者提供）

關鍵字：

TWG, BAC, 亞尼克, 耶誕

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