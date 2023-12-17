3款「聖誕妝容」氛圍滿分！美式雀斑妝又甜又辣　清冷小煙燻美哭所有人

實習記者劉于禎／綜合報導

聖誕節想好怎麼過了嗎？不管想好了沒，先學會3款聖誕節妝容，搭配精心挑選的戰袍，不論是約會、跑趴都一定艷壓全場，成為大家目光的焦點，就算是在家自拍也能把節日氛圍拉滿。

聖誕氛圍感妝容

這款聖誕氛圍感妝容根本專為新手訂製，沒有超複雜的技巧，只要利用紅棕色眼影盤和可愛小貼紙就能完成。

▲聖誕節氛圍感妝容。（圖／翻攝自小紅書@敏鴿er，下同）

Step1.上好基礎底妝後，選擇紅棕色眼影盤中灰色系的顏色，大面積鋪掃眼窩，帶過臥蠶部分，可以讓你的眼睛達到消腫的效果。

Step2.選擇眼影盤中的中間色，從睫毛根部往上暈染，下眼瞼接近眼頭、眼尾的地方也都要記得加深，有放大眼睛的效果。

Step3.沾取最深的紅棕色眼影，小範圍暈染在眼尾、三角區和眼頭，再用亮片色點在黑眼珠上方位置。

小tips：用少量啞光高光暈染眼窩外圍，能讓眼妝看起來更乾淨更自然。

Step4.用深棕色眼影或臥蠶筆畫個臥蠶，再用啞光高光提亮。

Step5.用紅棕色眼線膠筆畫眼線和眼瞼下置會更自然。

Step6.用杏粉色腮紅刷在整個臉中，鼻樑上也要記得。

Step7.貼上可愛的貼紙及一些亮粉就完成囉。

美式辣妹妝

最甜美的歐美雀斑妝，超適合配上聖誕節的穿搭，畫完之後馬上變身混血辣妹，今年聖誕節最辣的就是你。

▲美式辣妹妝。（圖／翻攝自小紅書@凍泥，下同）

Step1.一樣打好底妝，用灰色的修容筆勾勒出鼻型，用刷子使顏色過渡自然，再用啞光高光提亮在鼻樑、鼻背、鼻翼和眼頭，讓鼻子看起來更立體。

Step2.選擇大地色眼影盤，用中間色在眼尾畫個倒三角暈染自然，這樣看起來就有截斷式眼影的感覺了，用最深的顏色加深下眼瞼，最後再用亮片點綴。

Step3.將睫毛夾翹後黏上仙氣飄飄的假睫毛，下睫毛部分少量多次的刷上睫毛膏，再畫個上揚的眼線，眼妝部分就完成了。

Step4.用橘色腮紅橫向刷在眼下到鼻樑的位置，淺棕色眼影在腮紅上點超可愛的雀斑，腮紅再掃一遍會更自然。

最後用金色高光小部分提亮在鼻頭、顴骨、眉骨和下巴，就大功告成。

清冷貴氣小煙燻

聖誕節就是要有冷冷的氛圍，這款妝容自帶清冷感，又欲又帥氣，讓人完全沒有抵抗力，是款不一定斬男但一定斬女的妝容。

▲清冷貴氣小煙燻妝容。（圖／翻攝自小紅書@琥珀川_，下同）

Step1.打好底妝，用米色眼影大面積鋪掃眼窩，用深棕色從睫毛根部少量多次往上暈染，每一次的範圍都比前一次小一點，再用同樣的深棕色畫眼線。

Step2.金色眼影疊加在中間，用細節刷將銀色眼影畫在眼窩周邊，會有種截斷眼影的效果。

Step3.貼上蝶系假睫毛，畫上下睫毛後，眼睛會形成上揚的平行四邊形，連眼線都省了呢。

Step4.畫上腮紅，點上幾顆小痣，塗上飽和度較低的口紅，最後用香檳色高光點綴，就完成。

加碼氛圍感聖誕眼妝

如果你覺得這些妝還不夠聖誕節的感覺，那這個眼妝一定能將節日氛圍拉滿，簡單紅、綠、棕、金四色，很好上手。

▲聖誕節眼妝。（圖／翻攝自小紅書@化妝師-Julie，下同）

Step1.用深綠色眼影畫個上揚的眼線。

Step2.淺棕色鋪開整個眼窩，並畫出臥蠶。

Step3.用紅色眼影畫下眼線。

Step4.最後用金色亮片點綴在眼皮、下睫毛根部及眼尾三角區，完成！