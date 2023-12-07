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減肥失敗？營養師曝「讓你瘦不了」5個壞習慣：第2超多人都中

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▲▼ 營養師曝5個瘦不下來的壞習慣 。（圖／達志示意圖）

▲營養師提醒，有些生活上的小習慣就是害你減肥失敗的元兇。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

你是不是每次減肥都很認真，但老是瘦不了？就算嘗試別人說有用的減肥法，也常失敗？問題可能就出在一些常被你忽略的生活習慣上！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享讓你瘦不下來的5個壞習慣，只要簡單調整就能讓瘦身很有效果。

NG 1：只吃一餐減肥

很多人在飲食控制時只吃一餐，認為這樣攝取的熱量比較少。蕭瑋霖提醒，也許一開始這樣做會瘦，但很容易停滯，甚至復胖，建議大家還是要認識均衡飲食。

▲▼ 營養師曝5個瘦不下來的壞習慣 。（圖／達志示意圖）

NG 2：愛喝手搖飲、含糖飲料

手搖飲料大多都以果糖調味，而果糖會直接在肝臟代謝，研究發現會增加內生性脂肪合成的效應，除了提高血液中三酸甘油脂外，還會增加脂肪肝的機會，所以要盡量避免果糖飲料。

▲▼ 營養師曝5個瘦不下來的壞習慣 。（圖／達志示意圖）

NG 3：把點心當正餐

很多人會說今天想吃點心，所以就不吃正餐，但點心大多是精製糖，空腹吃很容易造型血糖波動太大，造成飢餓感的惡性循環，讓你剛吃完沒多久就又感到飢餓，反而會吃得更多。所以如果真的想吃點心，蕭瑋霖建議不如改到飯後吃或是運動後吃。

NG 4：坐式生活

因為讀書、工作，許多人長時間久坐，而沒有運動（TEA）就沒有熱量消耗，建議大家一周至少要運動3～4次，每次可以抓心率130，30分鐘。

▲▼ 營養師曝5個瘦不下來的壞習慣 。（圖／達志示意圖）

NG 5：太常熬夜

研究發現，睡眠不足容易造成增加脂肪、減少肌肉的現象，根據美國疾病管制局建議，成年人每天至少要睡滿7個小時。

►血糖不穩容易胖！營養師教吃4種「控糖食物」：飽腹感也很好

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 壞習慣, 錯誤, NG行為, 飲食, 生活習慣, 營養師

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