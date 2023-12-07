血脂超標別輕忽！營養師教你「5個方法」保健康、年輕人更要注意

▲高血脂多半是因為飲食習慣，炸物盡量不要碰。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

根據國健署資料統計，台灣20歲以上成年人，平均每5人就有1人有高血脂問題，營養師高敏敏提醒，別仗著自己年紀還沒到就大肆熬夜、吃炸物和喝酒，小心高血脂症找上門，不想要血脂超標，以下幾點要留意。

營養師高敏敏解釋，高血脂症簡單來說就是血中的膽固醇或三酸甘油脂過高，也就是壞膽固醇過高、好的膽固醇過少，而高血脂除了會導致心臟疾病以外，也與高血壓、糖尿病、腎臟病等疾病息息相關，更可能提升腦中風機率，想要保持身體健康，必須掌握以下幾個重點。

#不油炸、油煎、油酥

炸雞、炸薯條、臭豆腐、洋芋片盡量別碰，營養師高敏敏說明，長時間高溫油炸的情況，會讓反式脂肪酸大量增加，易導致膽固醇上升，且蛋白質經過高溫油炸後，除了營養會被破壞，並易形成「醣化蛋白質」，容易讓人體內的血管硬化，建議多蒸煮、滷、烤、燉。

#不菸酒

尼古丁會加速動脈硬化，使血液濃稠、血管硬化，而過量酒精則會增加體內的三酸甘油脂，女性一天不超過1個酒精當量，男生以不超過2個酒精當量為限。（一個酒精當量=15g酒精=105大卡，約=啤酒375c.c=紅酒110c.c=水果酒150c.c=烈酒30-40c.c）

#不吃高膽固醇、高飽和脂肪酸的食物

像是豬皮、雞皮、內臟、加工肉、甜點蛋糕、冰淇淋等都要盡量少碰，飽和脂肪會增加血液中的膽固醇，而過多的膽固醇會聚集在血管壁，建議選擇低脂高蛋白的食物為主要攝取來源。

#控制體重、體脂肪

維持理想體重 ( 公斤 ) = 22 × 身高( 公尺 )平方，控制體重可降低罹患心血管疾病的風險。

#炒菜用植物油

植物油的不飽和脂肪酸較高 ，且好的油脂會去幫助我們代謝掉不好的油脂，建議炒菜用植物油，像是菜籽油、橄欖油、苦茶油等，並避免過多的調味料。

#多吃高纖維食物

多吃高纖維食物，有助於促進膽固醇轉變成膽酸，進一步排出體外，且高纖維食物也有較高飽足感，幫助避免飯後想吃零食。

