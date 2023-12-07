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英國王名錶愛牌重返台灣市場　帕瑪強尼創新功能絕妙

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▲▼Parmigiani 。（圖／公關照）

▲帕瑪強尼Tonda PF Xiali Calendar夏曆腕錶（右），2147,000元。（圖／帕瑪強尼提供）

記者陳雅韻／台北報導

知名修復古董時計製錶師Michel Parmigiani於1996年在山度士家族基金會（Famille Sandoz Foundation）的支持下，創立瑞士品牌Parmigiani Fleurier帕瑪強尼，英王查爾斯三世即為品牌擁護者，睽違台灣市場多年，今正式宣布攜手Cortina Watch高登鐘錶重返台灣，帶來3款全球首創的創新功能腕錶，其中包括2款追計腕錶，以及首度呈獻擁有完整中華曆法的腕錶，嶄新設計果然吸引藏家目光，在高登鐘錶台北老爺形象店獨家銷售，獲得不少熱烈迴響。

▲▼Parmigiani 。（圖／公關照）

▲帕瑪強尼Tonda PF Minute Rattrapante追針計時腕錶，1019,000元。

帕瑪強尼是瑞士鐘錶界少數從研發、製造、組裝、品質管理達全方位垂直整合的獨立品牌，2021年發表純粹美學主義的Tonda PF腕錶系列，流露優雅運動風格再度引起話題，且結合創意功能更吸睛。今年首發的Tonda PF Minute Rattrapante追針計時腕錶正是最佳範例，可利用分針進行倒數計時，其實看似只有兩針的面盤，隱藏了第3根倒數計時分針，按壓8時位置的按鍵，玫瑰金計時分針會以5分鐘為單位順時針跳動，若按壓10時位置的按鍵則以1分鐘為單位順時針跳動，可設定為倒數計時提醒，完成倒數後只要按壓錶冠，玫瑰金指針會重新與白K金分針重疊。

▲▼Parmigiani 。（圖／公關照）

▲帕瑪強尼Tonda PF 36mm雙色玫瑰金與不鏽鋼自動錶，873,000元。

台灣鐘錶市場成熟，藏家對獨立製錶品牌深感興趣，日前Romain Gauthier在台發表限量38只的C by Romain Gauthier Titanium Edition Five鈦金款式第五代腕錶，即為大熱門，亮點是全新香檳色鈦金錶盤由自家手工裝飾工匠進行手工鑿刻，呈現的獨特紋理在光影投射之下形成光彩變化，而7時位置的小秒改為紅色線條標記，更顯出色；錶背亦是一片迷人風景，展現階梯形狀夾板，機芯為動力儲存60小時的自製手動上鍊機芯。

▲▼Parmigiani 。（圖／公關照）

▲C by Romain Gauthier Titanium Edition Five鈦金款式第五代腕錶，1,680,000元。（圖／翻攝Romain Gauthier IG）
 

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關鍵字：

Parmigiani, 帕瑪強尼, 高登鐘錶

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