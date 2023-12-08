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乾癢又脫屑？皮膚科醫師教3招「緩解冬季癢」：吃對食物也很重要

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▲▼ 皮膚科醫師教3秘訣「緩解冬季癢」 。（圖／品牌提供、達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲掌握好保養秘訣就能緩解、預防「冬季癢」，擁有健康水嫩肌膚。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供、達志示意圖

你最近也「冬季癢」了嗎？近期早晚劇烈的氣溫變化，再加上冬季冷風吹襲，不少人的膚況都變得不穩定，不只乾燥脫屑、敏感，時常反覆抓癢更讓肌膚狀況每況愈下。小兒專科及微整形專科劉璦泇醫師就分享「冬季穩膚保養術」，教你掌握3招緩解「冬季癢」的關鍵對策，擺脫乾癢困擾、讓敏弱肌膚再次恢復健康狀態。

▲▼ 皮膚科醫師教3秘訣「緩解冬季癢」 。（圖／品牌提供、達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲劉璦泇醫師分享冬季穩膚保養秘訣，擺脫乾癢敏感狀況。

進入冬季，氣溫持續下降，使汗腺與皮脂腺分泌隨之減少，當肌膚缺乏油脂的保護，表面屏障便容易受損，肌膚水分因蒸散而變得乾燥、緊繃，導致難以緩解的「冬季癢」出現，讓人困擾不已。

劉醫師指出：「許多人在冬季護膚時，只專注於補水保濕，但其實最重要的是為肌膚建立一道屏障，才能抵禦外界刺激、鎖住水分，讓肌膚恢復健康狀態。」因此自我檢測肌膚狀態十分重要，當發現有毛孔粗大、泛紅敏感、肌膚暗沉、乾燥起皮等現象時，就代表肌膚屏障已經受損。

▲▼ 皮膚科醫師教3秘訣「緩解冬季癢」 。（圖／品牌提供、達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲醫師建議可多補充含有維他命C、花青素等抗氧化物質的食物。

要想擺脫冬季乾癢不適的敏感肌膚，劉醫師分享，除了使用含有神經醯胺成分的護膚品來護理肌膚，更需要留意從裡到外的關鍵保養細節，才能徹底修護因乾冷溫差而受損的肌膚。

1. 含有神經醯胺的護膚品

建議使用含有神經醯胺成分的護膚品來鞏固肌膚屏障，藉此維持肌膚間的水分、增加表皮角質層厚度，並幫助抵禦外界刺激。

2.穿著親膚材質的衣物

首先是穿著部份，建議盡量挑選親膚材質的衣物，如精梳棉等毛羽較少的舒適面料，避免毛料、尼龍等材質直接接觸肌膚而引起搔癢。

3.調整飲食

食補同樣重要，建議減少攝取辛辣調味或重鹹重甜的刺激食物，同時多補充對身體有益的營養成分，例如：天然抗氧化物質維他命C、花青素，和能穩定體內油脂平衡的omega-3等。

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添加獨創「神經醯胺複合膠囊™」和「植萃神經醯胺™」，能更完整地將神經醯胺導入肌膚深層，達到深層保濕的效果，並能強化肌膚屏障，穩定緩解皮膚乾燥引起的搔癢不適。

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能有效修護肌膚屏障並提升肌膚天然鎖水力，使肌膚保持澎潤和健康，一次搞定肌膚修護、保濕、抗老，輕盈質地特別適合油性至混合肌膚，有抗初老和輕度抗老的效果。

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添加燕麥仁殼粉、新升級成分AD-Resyl™麥冬根植萃、經典天然保濕因子聚絲蛋白以及最強防護神經醯胺，一抹快速解救舒緩不適感，快速對抗乾癢脫屑、泛紅的異常狀況，讓保濕、修護、舒緩、平衡一次有感到位。

▲▼ 皮膚科醫師教3秘訣「緩解冬季癢」 。（圖／品牌提供、達志示意圖、翻攝ＩＧ）

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延續系列擁有95%高純度積雪草苷及維他命原B5，更添加5重神經醯胺，能抵禦外在刺激並防止水分流失，增加肌膚涵水量，能迅速舒緩敏弱泛紅，強化肌膚防禦，使肌膚恢復緊緻水潤，再現彈潤光澤。

關鍵字：

保養, 護膚, 乾燥, 脫屑, 搔癢, 冬季, 換季, 冬季癢, 緩解, 改善, 護理, 飲食, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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