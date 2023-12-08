乾癢又脫屑？皮膚科醫師教3招「緩解冬季癢」：吃對食物也很重要

▲掌握好保養秘訣就能緩解、預防「冬季癢」，擁有健康水嫩肌膚。（圖／翻攝IG@haeny_gram、@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、達志示意圖

你最近也「冬季癢」了嗎？近期早晚劇烈的氣溫變化，再加上冬季冷風吹襲，不少人的膚況都變得不穩定，不只乾燥脫屑、敏感，時常反覆抓癢更讓肌膚狀況每況愈下。小兒專科及微整形專科劉璦泇醫師就分享「冬季穩膚保養術」，教你掌握3招緩解「冬季癢」的關鍵對策，擺脫乾癢困擾、讓敏弱肌膚再次恢復健康狀態。

▲劉璦泇醫師分享冬季穩膚保養秘訣，擺脫乾癢敏感狀況。



進入冬季，氣溫持續下降，使汗腺與皮脂腺分泌隨之減少，當肌膚缺乏油脂的保護，表面屏障便容易受損，肌膚水分因蒸散而變得乾燥、緊繃，導致難以緩解的「冬季癢」出現，讓人困擾不已。

劉醫師指出：「許多人在冬季護膚時，只專注於補水保濕，但其實最重要的是為肌膚建立一道屏障，才能抵禦外界刺激、鎖住水分，讓肌膚恢復健康狀態。」因此自我檢測肌膚狀態十分重要，當發現有毛孔粗大、泛紅敏感、肌膚暗沉、乾燥起皮等現象時，就代表肌膚屏障已經受損。

▲醫師建議可多補充含有維他命C、花青素等抗氧化物質的食物。



要想擺脫冬季乾癢不適的敏感肌膚，劉醫師分享，除了使用含有神經醯胺成分的護膚品來護理肌膚，更需要留意從裡到外的關鍵保養細節，才能徹底修護因乾冷溫差而受損的肌膚。

1. 含有神經醯胺的護膚品



建議使用含有神經醯胺成分的護膚品來鞏固肌膚屏障，藉此維持肌膚間的水分、增加表皮角質層厚度，並幫助抵禦外界刺激。

2.穿著親膚材質的衣物



首先是穿著部份，建議盡量挑選親膚材質的衣物，如精梳棉等毛羽較少的舒適面料，避免毛料、尼龍等材質直接接觸肌膚而引起搔癢。

3.調整飲食



食補同樣重要，建議減少攝取辛辣調味或重鹹重甜的刺激食物，同時多補充對身體有益的營養成分，例如：天然抗氧化物質維他命C、花青素，和能穩定體內油脂平衡的omega-3等。

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