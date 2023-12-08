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告別冬季乾癢！醫師：善用清潔身體後的「黃金7分鐘」做好保濕

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

近期早晚劇烈的氣溫變化，再加上冬季冷風吹襲，常讓膚況變得更加不穩定，乾燥脫屑、敏感通通找上門，韓系保養品牌一理潤攜手劉璦泇醫師教你解決冬季乾癢問題，善用清潔身體後的黃金7分鐘做好保濕，另外穿著也建議挑選親膚材質布料，避免肌膚摩擦不適。

▲▼告別冬季癢。（圖／品牌提供）

天氣越來越冷，肌膚乾癢敏感的狀況越發嚴重，想擺脫冬季乾癢不適的敏感肌膚，劉璦泇醫師分享，除了使用含有神經醯胺成分的護膚品來鞏固肌膚屏障，藉此維持肌膚間的水分、增加表皮角質層厚度、抵禦外界刺激以外，更需要留意從裡到外的關鍵保養細節，才能徹底修護因乾冷溫差而受損的肌膚。

建議清潔身體完，把握「黃金保養7分鐘」，趁著肌膚表面還是微濕狀態時使用保濕乳液，維持肌膚保濕度，針對容易乾燥的手肘、手臂、腳踝處等部位，則需要以保濕霜來加強修護。

像是穿著部份，建議盡量挑選親膚材質的衣物，如精梳棉等毛羽較少的舒適面料，避免毛料、尼龍等材質直接接觸肌膚而引起搔癢；食補同樣重要，建議減少攝取辛辣調味或重鹹重甜的刺激食物，同時多補充對身體有益的營養成分，例如：天然抗氧化物質維他命C、花青素、能穩定體內油脂平衡的omega-3等。

▲▼告別冬季癢。（圖／品牌提供）

▲一理潤 神經醯胺舒敏集中修護霜，200ml，800元、神經醯胺溫和全效沐浴露，500ml，650元。

使用3大專利成分科技為肌膚建立健康屏障，添加專利神經醯胺成分，比起單一神經醯胺，更能完整導入至肌膚最深處，使肌膚保持健康的pH值，提高吸收程度。

▲▼告別冬季癢。（圖／品牌提供）

▲Melvita 摩洛哥堅果油，100ml，2,180元。

含有極為豐富的人體必需脂肪酸和植物固醇，能修復、軟化，擁有超強鎖水力，保護乾燥、脆弱的肌膚。

關鍵字：

保濕, 肌膚屏障, 冬季乾癢

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