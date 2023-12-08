亮・珠寶／聖誕派對女王紅、金首飾助攻　Tiffany石上鳥「粉」出色

▲Tiffany & Co. 代言人蘿西杭亭頓懷特莉演繹Jean Schlumberger石上鳥高級珠寶系列摩根石全套珠寶。（圖／Tiffany提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

歲末佳節將至，參加親友聚會與慶祝派對，少不了晶亮首飾增添光彩，不妨從聖誕節代表色系紅、金色系珠寶與璀璨白鑽著手，名模蘿西杭亭頓懷特莉（Rosie Huntington-Whiteley）為Tiffany & Co.拍攝的聖誕佳節形象照中，即戴上鑲嵌粉又帶紅色調的摩根石珠寶入鏡，配上極簡的黑色洋裝，輕鬆成為目光焦點。





▲Tiffany鑲嵌重量級摩根石的石上鳥高級珠寶系列項鍊與胸針。

紅色討喜

蘿西杭亭頓懷特莉在曼哈頓高級住宅區所拍攝的聖誕宣傳照，戴上傳奇設計師史隆伯傑（Jean Schlumberger）石上鳥高級珠寶系列摩根石項鍊，散發迷人魅力，另有石上鳥胸針可搭配成套。而義大利珠寶品牌經典的Belle Époque美好年代系列，無論是十字架造型項鍊或戒指，均有鑲嵌紅寶石、祖母綠、藍寶石與美鑽的組合，各個都是呼應聖誕節的討喜色調。





▲DAMIANI Belle Époque美好年代系列紅寶石、祖母綠或藍寶石與美鑽的組合都很應景。（圖／Damiani提供，以下同）

台灣珠寶設計師Anna Hu（胡茵菲）的同名品牌ANNA HU則精選頂級紅寶石創作耳環，當中愛的禮讚系列紅寶耳環靈感來自流行於愛德華時代的蝴蝶結圖案，流暢的蝴蝶結線條各點綴2.12克拉及2.14克拉緬甸無燒紅寶石，風格甜美浪漫。





▲ANNA HU愛的禮讚系列紅寶耳環，各鑲嵌2.12克拉及2.14克拉緬甸無燒紅寶石。

燦金魔法

金色系珠寶的神奇魔力，在Boucheron（寶詩龍）與PIAGET（伯爵）的經典珠寶完美體現。Boucheron聖誕節主打的Serpent Bohème系列誕生於1968年，以水滴造型象徵蛇首，並精雕蛇身的黃金鱗片顯得摩登，最大膽的設計是黃K金鑲鑽的巨大耳環，360度向外放射的水滴圖案光芒四射，戴上單個就能成為派對女王。





▲Alexa Chung佩戴Boucheron Serpent Bohème Solaritè系列耳環1,490,000元，可轉換胸針項鍊4,550,000元，戒指325,000元，手環649,000元。（圖／Boucheron提供）

伯爵則攜手日本旅法的插畫家Yukiko Noritake，以瑞士La Côte-aux-Fées 仙子坡白雪皚皚的山谷、巴黎和紐約市中心的璀璨夜景為靈感，描繪充滿節慶感的背景，再融合品牌的珠寶與腕錶，形成趣味十足的畫面，熱賣的Possession 18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋寬版戒指即化為奇幻餐桌。





▲插畫家Yukiko Noritake將伯爵Possession 18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋寬版戒指化為奇幻餐桌，308,000元（價格依戒圍而異）。（圖／伯爵提供）

璀璨玫瑰

白鑽珠寶不分年齡、場合，始終是最百搭的首飾，De Beers最新力作為大馬士革玫瑰為靈感的Adonis Rose 18K白金鑽石項鍊與鑽戒，線條猶如初生的新葉在玫瑰花莖上蜿蜒環繞，姿態優美，項鍊可另外購買可拆卸式梨形單鑽，轉化為吊墜式項鍊更為華麗。





▲De Beers新作Adonis Rose 18K白金鑽石項鍊880,000元與鑽戒。（圖／De Beers提供）