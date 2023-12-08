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泰勒絲再登《Time》年度風雲人物！全身包緊緊「高級性感」藏不住

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實習記者施至真／綜合報導

全球最具影響力的美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift），再度登上《Time》（時代雜誌）年度風雲人物封面，成為96年來首位單獨獲選的藝人，只見泰勒絲一襲貼身針織洋裝，讓曲線展露無遺，即使露得內斂優雅，也都讓人眼睛一亮，擄獲全球粉絲的心！

泰勒絲在2023年不僅拿下美國雜誌《Forbes》（富比士），全球百大最具影響力女性的第五名，更再度登上《Time》年度風雲人物封面，距離上次登封已有六年，並成為96年來首位單獨獲選的藝人。泰勒絲身穿Alaïa高光澤貼身針織洋裝、背後高舉吉他，擺出撩人姿態，大方展現腰部曲線，儘管包緊緊也充滿女人味。

▲泰勒絲。（圖／IG@taylorswift）

▲泰勒絲身穿Alaïa高光澤貼身針織洋裝，擺出撩人姿態。（圖／翻攝IG@taylorswift）

▲泰勒絲。（圖／IG@taylorswift）

▲Alaïa閃亮天鵝絨連帽連身裙，USD$2,800元。（圖／翻攝maison-alaia官網）

另一套，泰勒絲穿上Alaïa連身針織高領上衣，下身搭上黑色透膚絲襪，長腿、翹臀、美好腰線一覽無遺；作為稱職貓奴，泰勒絲表示，當《Time》告訴她希望提名自己為年度風雲人物時，她問的第一句話是「我可以帶我的貓嗎」（Can I bring my cat.）也因此在封面中與愛貓同框出鏡！

▲泰勒絲。（圖／IG@taylorswift）

▲泰勒絲穿上Alaïa連身針織高領上衣，與愛貓同框。（圖／翻攝IG@taylorswift）

▲泰勒絲。（圖／IG@taylorswift）

▲Alaïa第二層肌膚針織連身衣，USD$1,270元。（圖／翻攝maison-alaia官網）

泰勒絲也穿上紐約時裝品牌AREA閃亮的細肩水晶綴飾禮服，胸前V領設計小露美胸，卻又不會給人過度賣弄的感覺，搭上素雅細緻的妝容、鮮紅豔麗唇彩，展現閃耀動人的自信魅力。

▲泰勒絲。（圖／IG@taylorswift）

▲AREA閃亮的細肩水晶綴飾禮服。（圖／翻攝IG@taylorswift，下同）

回顧2017年《Time》的「年度風雲人物」，泰勒絲透過自身影響力，訴說遭到性騷擾的往事，帶給飽受不公對待、遭到性騷擾的人們，更多共鳴與鼓勵，轉眼六年，泰勒絲不僅獨立登上《Time》的「年度風雲人物」封面，更成為全球最具影響力的女性之一。她的成就並非以數字來衡量，除了音樂成就備受肯定，也透過創作訴說夢想、表達感受，深深打動粉絲的心。

▲泰勒絲。（圖／IG@taylorswift）

▲泰勒絲成為96年來首位單獨獲選的藝人。

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關鍵字：

泰勒絲, Taylor Swift, Time, 時代雜誌, 年度風雲人物, Alaïa, AREA

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