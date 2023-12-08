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台灣藝術品登上BOTTEGA VENETA形象照！范承宗「魯班鎖」前進米蘭成創舉

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記者鮑璿安／綜合報導

BOTTEGA VENETA已經連續三年推出Bottega for Bottegas計畫，致力於支持世界各地的小型創意工坊，擁有傳承和推廣價值，而今年的計劃終於揭曉，當中驚喜發現台灣藝術家范承宗的魯班鎖作品，一躍而上國際舞台。

創意工坊是Bottega一詞在義大利語中的核心，品牌不斷挖掘世界各地的精湛工藝，2023年度的Bottega for Bottegas計劃，共精選出四家創意工坊，更是台灣藝術家首次入選，范承宗擅長探索台灣工藝古器物，本次聚焦在「魯班鎖」手工藝品上，將三軸組合的積木改造成環環相扣的圓弧形狀，傳統之中突破出現代感，因而成功入選。

▲▼ BV。（圖／品牌提供）

▲台灣藝術家范承宗的魯班鎖作品。（圖／品牌提供）

▲▼ BV。（圖／品牌提供）

▲大陸藝術家劉文輝的榫卯結構積木。（圖／品牌提供）

▲▼ BV。（圖／品牌提供）

▲南韓傳統盾牌風箏。（圖／品牌提供）

▲▼ BV。（圖／品牌提供）

▲義大利MODIANO紙牌。（圖／品牌提供）

本次還選中大陸藝術家劉文輝的榫卯結構積木，該技法無需一顆釘子、固定裝置，就能建造屹立百年的亭台樓宇，延伸此技藝打造精湛的積木藝術品。南韓傳統盾牌風箏、義大利MODIANO紙牌也入列，Bottega Veneta更合作Modiano工坊打造獨家紙牌套裝，並搭配限量版皮革信封，從今年12月起，以上藝術品將通過品牌官方網站以及米蘭旗艦店的櫥窗展示，致敬源源不絕的創意。

▲▼ BV。（圖／品牌提供）

▲▼ BV。（圖／品牌提供）

▲Prada在上海舉辦《Pradasphere II》展覽。（圖／品牌提供）

精品不斷帶來豐富多元的深度體驗，Prada在上海舉辦《Pradasphere II》展覽，設計師雙人組Miuccia Prada、Raf Simonss也親臨現場，本次將展示首個Prada系列迄今的近200套女裝與男裝，陳設品牌標誌性包款從Galleria到Cleo，象徵時尚的演進史。品牌更首次為上海Pradasphere獨家設計的20款裙子，展現專屬於當地的美學，展覽至2024年1月21日在位於徐匯區瑞寧路111號之START星美術館向公眾免費開放。

關鍵字：

BOTTEGA VENETA, BOTTEGA FOR BOTTEGAS, 台灣, 范承宗

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