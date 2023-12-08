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台北寶可夢中心3分鐘快速攻略　拍照熱點、限定商品先卡位

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▲▼台灣首間寶可夢中心媒體預覽(12/8前請勿使用)。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣首間寶可夢中心登場啦！超可愛的快龍跟皮卡丘在店外迎接大家。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

首間台灣寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI「寶可夢中心台北」今（12／8）上午11點於新光三越 台北信義新天地A11的3樓開幕，開幕前一晚就吸引大批民眾徹夜排隊，到早上8點店外排隊人潮已破千人，業者也在開店前數小時開始發放「整理券」，拿到券的民眾代表有入場資格，但爆滿人潮可以想見，3分鐘讓你學會購物攻略，進店前一定要先知道！

▲▼台灣首間寶可夢中心媒體預覽(12/8前請勿使用)。（圖／記者湯興漢攝）

打卡點：入口快龍、進店招牌、玩偶噴泉
想要馬上走在話題浪尖，打卡照要拍好拍滿，台北寶可夢中心入口處就有兩個經典打卡點，包括立體的快龍跟皮卡丘，請注意背後液晶螢幕呈現的背景就是大家熟悉的台北，還有寶可夢中心所在的新光三越A11紅色醒目建築，在地感滿分！入口的寶可夢中心台北招牌也一定要入拍。此外，店中間還有台灣限定玩偶的公仔噴泉，滿滿的寶可夢看起來超療癒！

▲▼台灣首間寶可夢中心媒體預覽(12/8前請勿使用)。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台灣首間寶可夢中心媒體預覽(12/8前請勿使用)。（圖／記者湯興漢攝）

台灣限定周邊商品：百元悠遊卡、15萬元純金徽標太猛
本次台北寶可夢中心推出的開幕紀念品琳琅滿目，從單價100元的悠遊卡，到要價15萬元的純金徽標任君選擇，而本次融入台灣水果元素的限定皮卡丘公仔更是值得入手，用鳳梨片當成眼鏡的皮卡丘售價760元、台式購物籃胖丁售價760元、喝著珍珠奶茶的熊寶寶售價760元，還有拿著可愛火龍果的快龍售價吧1,420元。

▲▼台灣首間寶可夢中心媒體預覽(12/8前請勿使用)。（圖／記者湯興漢攝）

另外還有貼紙套組、便利貼、橡膠掛繩、筆記本、文件夾、胸針等小物，售價80元至380元起，以及居家用品如環保袋、毛巾浴巾、便當袋、茶壺茶杯、環保吸管等，售價在320元至1,140元之間。

▲▼台灣首間寶可夢中心媒體預覽(12/8前請勿使用)。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台灣首間寶可夢中心媒體預覽(12/8前請勿使用)。（圖／記者湯興漢攝）

大師對戰：動畫區、卡牌遊戲區
台北寶可夢中心還有規劃出動畫區、卡牌遊戲區，裡面有許多遊戲與周邊商品都能一次網羅，終於能在台灣的寶可夢中心體驗對戰的感覺啦。還有規劃凝聚寶可夢集換式卡牌遊戲專區，讓粉絲們能更專注與沈浸體驗在寶可夢卡牌遊戲當中喔。

▲▼台灣首間寶可夢中心媒體預覽(12/8前請勿使用)。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台灣首間寶可夢中心媒體預覽(12/8前請勿使用)。（圖／記者湯興漢攝）

 
 
 

關鍵字：

寶可夢中心, 台北, 新光三越, A11

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