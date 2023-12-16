人生如戲每天都像在角色扮演　其實你只要做最真實的自己

實習記者施至真／綜合報導

人生如戲，在別人眼中的你是什麼樣子？而別人，又是如何影響你成為現在的樣子呢？《日常生活中的自我呈現》一書，講述社會有如一齣戲劇，每個人在生活中、與人的互動中，都在進行角色扮演，作者透過表演與社會心理學，探討「自我認同」的課題。





▲探討「自我認同」展現真性情。（圖／翻攝unsplash，下同）

《日常生活中的自我呈現》是美國當代社會學大師厄文高夫曼的經典之作，將「表演」與「社會心理學」二大領域結合，勾勒出人們在日常之中面對面的互動細節，描述人們如何透過形象與符號進行溝通行為。本書關注人們在社會中，個體與個體之間互動的具體過程，並開啟「自我認同」研究的先河，並討論人類社會的互動聯繫。

當個人出現在眾人面前時，人們通常會想從這個人身上取得一些訊息，或者是去思考與這個人有關的已知訊息。大家會想知道這個人的一般社經地位、他的自我概念、他對大家的態度、他的能力、他是否值得信任等等。雖然人們是因為想知道這些訊息而想取得這些訊息，但有時人們想取得這些訊息是基於相當實際的理由。個人的訊息有助於判斷情勢，可以讓人預先知道這個人對他人有什麼預期，而他人能對這個人有什麼預期。透過這些方式獲得訊息之後，人們將能了解該怎麼做才能讓這個人做出他們希望得到的回應。

我們會透過語言、聲音、表情、動作等，產生出不同的互動模式，人既同時接收刺激、也發出訊號，並且在有著無限種組合的社會交往中，上演一場喧鬧的展演，我們每一個人都扮演著不可或缺的角色，同時是主演也是觀眾。

「在眾多面具與角色背後，每個表演者都穿戴著一個孤獨的外表：一個赤裸而未社會化的外表、一個專注的外表、一個私底下正從事著困難的背叛任務的人的外表。」書中應用了戲劇表演的理論觀點，說明人往往會在與他人間的日常交流之中，下意識地進入到「印象管理」的過程，藉由不斷修正自己的外在呈現，無論是引導、控制或是偽裝，來取得他人對「我」人格的理解與認可。

事實上，人們確實在社會中扮演各種不同角色，我們擁有多重身份，是子女也是父母、是朋友也是同事，面對不同的身份位置，需要展現自己不同的一面，然而，無論你處於什麼角色，都要展現真實的自己！

▲《日常生活中的自我呈現》。（圖／商周出版提供）

★書名：日常生活中的自我呈現

★作者：厄文‧高夫曼（Erving Goffman）

★出版社：商周

★出版日期：2023/11/14

★建議售價：新台幣580元