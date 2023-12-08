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隱藏版「皮卡丘特典卡」入手方法公開！排不進台北寶可夢中心還是拿得到

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▲寶可夢中心台北。（圖／業者提供）

▲寶可夢中心台北今天開幕，吸引大批民眾排隊等入場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

位於新光三越信義天地A11的寶可夢中心未開先轟動，從昨（12／7）夜就有民眾在信義區徹夜開排，截至上午8時隊伍已破1500人，其實除了開幕限定的台灣商品外，還有寶可夢中心與新光三越合作推出的「臺北的皮卡丘」紀念特典卡，只要符合兩個條件就能兌換，即便今天「擠不進去」還是能拿到！

▲寶可夢中心台北。（圖／業者提供）

首間台灣寶可夢中心Pokémon Center TAIPEI「寶可夢中心台北」今（12／8）正式開幕，吸客能力驚人，昨天不僅有近千人睡在信義計畫區，今天一早開店前，整個A11一樓與三樓外側走道，以及其他另外兩個排隊區域全部塞滿人潮，全都是衝著寶可夢中心而來，且還發生一些代排人士爭執的零星小插曲，上午8時開始發放「整理券」，券上有載明入館時間，人潮才一一散去，估計明後天一樣會是大排長龍的情況。

▲寶可夢中心台北。（圖／業者提供）

台北寶可夢中心是繼新加坡之後，第二個在海外設點的門店，以快龍與皮卡丘兩個角色作為台北中心的主視覺，店外也有大型的快龍與皮卡丘立體模型，搭配台灣背景的可愛裝飾，並推出多款擁有台灣元素的限定獨家商品，包括公仔、悠遊卡等，寶可夢商品一應俱全，未開先轟動，這樣的排隊人潮也創下新光三越信義新天地的排隊紀錄。

▲寶可夢中心台北。（圖／業者提供）

▲寶可夢中心台北。（圖／業者提供）

而除了限定商品之外，為慶祝寶可夢中心台北開幕，寶可夢與新光三越台北信義新天地將從12／8起，發放開幕紀念特典卡「臺北的皮卡丘」，只要是新光三越APP會員，並於新光三越內消費，不限金額就可去兌換，不一定要進到寶可夢中心喔，兌換處包括A11 6樓贈品處、A8 B1秘密基地、A9 8樓贈品處、A4 3樓貴賓中心進行兌換，數量有限，換完即無法提供。

▲寶可夢中心台北。（圖／業者提供）

關鍵字：

寶可夢中心, 台北, 新光三越, A11

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