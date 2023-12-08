喬治傑生千元聖誕掛飾增添儀式感　丹麥製小鹿模樣萌翻

▲喬治傑生金燦聖誕系列黃銅鍍 18K金小鹿與蘑菇吊飾，1,300元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

12月的街頭洋溢著聖誕節歡樂氣息，回到居家空間，點綴幾件聖誕元素的裝飾品，格外有情調。丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）將北歐風格的聖誕裝飾精品帶到台灣，推出全為丹麥製造的金燦聖誕系列吊飾、聖誕樹造型擺飾、燭台、年度湯匙等，以充滿儀式感的布置，陪伴家人、朋友度過歡聚時光。



▲喬治傑生金燦聖誕系列鋅合金、黃銅材質的8件套裝吊飾，7,300元。

▲喬治傑生金燦聖誕系列餐燭兩件套組，1,700元。

丹麥設計師 Sanne Lund Traberg為喬治傑生設計的金燦聖誕系列，從冬雪森林中的動植物元素汲取靈感，創作小鹿、小鼠、蘑菇、松果、樅樹、星芒等應景地懸掛吊飾，各有兩個一組或全套可供選擇；擺飾則囊括3種尺寸的金色聖誕樹擺件，以及可搭配錐形長蠟燭的小鼠及松果造型燭台、鏤空樹枝圖案燭台、香氛蠟燭等，精選所愛款式點綴餐桌或客廳，都能立刻感受到節慶氣息。



▲喬治傑生金燦聖誕系列耶誕樹桌上擺飾（中）1,900元，小老鼠與松果造型金色燭台二入組1,700元。

施華洛世奇（Swarovski）的聖誕擺飾則充滿童趣，經典角色重新回歸，打造閃爍綠色光芒的Mo公牛擺件，以及一對拿著條紋糖果的可愛Kris小熊慶祝此角色誕生30周年；而聖誕掛式則持續1991年以來的傳統，繼續創作Annual Edition年度掛飾，和卡哇伊風格的Holiday Cheers系列，無論送禮或自用點綴自家聖誕樹都很適合。



▲施華洛世奇Holiday Cheers Dulcis聖誕鐘掛飾，2,950元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲施華洛世奇Kris小熊—聖誕限定版，6,350元。