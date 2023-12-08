fb ig video ETtoday search mobile

喬治傑生千元聖誕掛飾增添儀式感　丹麥製小鹿模樣萌翻

>

▲▼聖誕布置 。（圖／公關照）

▲喬治傑生金燦聖誕系列黃銅鍍 18K金小鹿與蘑菇吊飾，1,300元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

12月的街頭洋溢著聖誕節歡樂氣息，回到居家空間，點綴幾件聖誕元素的裝飾品，格外有情調。丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）將北歐風格的聖誕裝飾精品帶到台灣，推出全為丹麥製造的金燦聖誕系列吊飾、聖誕樹造型擺飾、燭台、年度湯匙等，以充滿儀式感的布置，陪伴家人、朋友度過歡聚時光。

▲▼聖誕布置 。（圖／公關照）
▲喬治傑生金燦聖誕系列鋅合金、黃銅材質的8件套裝吊飾，7,300元。

▲▼聖誕布置 。（圖／公關照）

▲喬治傑生金燦聖誕系列餐燭兩件套組，1,700元。

丹麥設計師 Sanne Lund Traberg為喬治傑生設計的金燦聖誕系列，從冬雪森林中的動植物元素汲取靈感，創作小鹿、小鼠、蘑菇、松果、樅樹、星芒等應景地懸掛吊飾，各有兩個一組或全套可供選擇；擺飾則囊括3種尺寸的金色聖誕樹擺件，以及可搭配錐形長蠟燭的小鼠及松果造型燭台、鏤空樹枝圖案燭台、香氛蠟燭等，精選所愛款式點綴餐桌或客廳，都能立刻感受到節慶氣息。

▲▼聖誕布置 。（圖／公關照）
▲喬治傑生金燦聖誕系列耶誕樹桌上擺飾（中）1,900元，小老鼠與松果造型金色燭台二入組1,700元。

施華洛世奇（Swarovski）的聖誕擺飾則充滿童趣，經典角色重新回歸，打造閃爍綠色光芒的Mo公牛擺件，以及一對拿著條紋糖果的可愛Kris小熊慶祝此角色誕生30周年；而聖誕掛式則持續1991年以來的傳統，繼續創作Annual Edition年度掛飾，和卡哇伊風格的Holiday Cheers系列，無論送禮或自用點綴自家聖誕樹都很適合。

▲▼聖誕布置 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Holiday Cheers Dulcis聖誕鐘掛飾，2,950元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼聖誕布置 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Kris小熊—聖誕限定版，6,350元。

►亮・珠寶／聖誕派對女王紅、金首飾助攻　Tiffany石上鳥「粉」出色

►Tiffany Café聖誕節檔期吃得到！　浪漫花卉網美牆打頭陣

關鍵字：

聖誕節, Gerog Jensen, 喬治傑生, Swarovski, 施華洛世奇

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

亮・珠寶／聖誕派對女王紅、金首飾助攻　Tiffany石上鳥「粉」出色

亮・珠寶／聖誕派對女王紅、金首飾助攻　Tiffany石上鳥「粉」出色

英國王名錶愛牌重返台灣市場　帕瑪強尼創新功能絕妙

英國王名錶愛牌重返台灣市場　帕瑪強尼創新功能絕妙

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采　逛新店最愛義式吧檯

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采　逛新店最愛義式吧檯

浪琴限量錶不到1天賣光！　鐘錶平台聯名款「鈦」有魅力 Tiffany Café聖誕節檔期吃得到！　浪漫花卉網美牆打頭陣 凱特王妃拷貝自己的穿搭　華麗晚宴造型超省心 劉詩詩懶理婚變傳言　貓熊項鍊上身媽咪變少女 寶格麗衝進賽車電競界　帥錶與夢幻概念車齊發 亞錦賽擊退南韓好樂　HUBLOT見證台北大巨蛋歷史時刻 亞錦賽擊退南韓好樂　HUBLOT見證台北大巨蛋歷史時刻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面