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我單身超驕傲！「單身5好處」投資自己才能遇到更優秀的另一半

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實習記者施至真／綜合報導

你也因長期單身而感到無奈嗎？隨著身邊的情侶越來越多、能單獨約出去的朋友變少，而開始在意自己是否要積極找尋另一半。其實，一個人並沒有不好，甚至不等於孤單寂寞，轉念一想，單身還能帶來成長和好處，以下整理單身才懂的5大好處，投資自己才能遇到更優秀的他。

▲單生五好處。（圖／翻攝IG＠netflixtw）

▲從今天開始享受自在單身生活。（圖／翻攝IG@netflixtw，下同）

＃大量拓展人脈

有另一半時，總是需要撥出一些時間陪伴對方、增進感情，即使不一定需要花費太多時間，但仍會為了避嫌，減少認識異性，也因此交友圈相對穩定；然而單身時，沒有固定的伴侶陪伴，因此是大量拓展人脈的好時機，無論是否要往下一步進展，認識不同的人，能讓你了解到更多元的世界，說不定能為你帶來新的觀點！

▲單生五好處。（圖／翻攝IG＠netflixtw）

＃學會獨立

一個人吃飯、睡覺甚至逛街、看電影，看似稀鬆平常，事實上卻非常需要勇氣。單身時，周遭的朋友或許無法隨Call隨到，因此獨處的機會大幅增加，需要先練習學會「獨處」，才能夠學會「獨立」。

＃投資自己

少掉約會的花費及時間，你絕對會有更多時間和金錢好好投資自己，與其花時間唉聲嘆氣怎麼沒有另一半，不如找個興趣或是精進自己，說不定能在投資自己的同時，遇到一樣優秀的對象！

▲單生五好處。（圖／翻攝IG＠netflixtw）

＃身材更好

幸福肥是真的！澳洲昆士蘭大學的研究團隊發現，人在戀愛穩定期會因為感情穩定，平均增胖6公斤，而單身男女因為少了貪吃的另一半，用餐份量及餐點選擇可以自行掌控，加上有更多時間可以運動，因此絕對能養成更完美的體態。

＃學會愛自己

無論是否在感情中受傷，在每段感情結束後，都需要好好關心自己的情緒和需求，重新審視理想愛情與現實生活的差異，但最重要的是，好好對待自己，告訴自己「你很棒，未來會遇到更好的對象」。

▲單生五好處。（圖／翻攝IG＠netflixtw）

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關鍵字：

單身, 單身好處, 感情, 感情問題, 投資自己

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