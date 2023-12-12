說・流行／「狗仔隊街拍照」變形象大片？Bottega Veneta神操作捧紅新季單品

記者鮑璿安 ／專題報導

墨守成規的行銷方式已經無法引起大眾關注，Bottega Veneta最近發表了「狗仔隊街拍照」成為早春系列形象廣告，打破偷拍和正式拍攝的隔閡，畫面主角A$AP Rocky 和 ​​Kendall Jenner流露生活化到極致的一面，或許此時此刻名人的同款單品，能真正引發時尚界好奇心。





▲​​Kendall Jenner、A$AP Rocky 首次成為Bottega Veneta的形象照主角 。（圖／品牌提供）

A$AP Rocky 和 ​​Kendall Jenner首次成為Bottega Veneta的形象照主角，由於大眾對名人私生活的好奇，兩人在街拍領域出鏡率極高，沒想到在Bottega Veneta推波助瀾之下，「狗仔隊街拍照」成為早春系列形象廣告的靈感來源。如此舉措徹底模糊了精品和街頭的距離，畫面中A$AP Rocky與​​Kendall Jenner 僅是自然在路間漫步、購物，沒有刻意的妝髮，卻呈現出令人為之驚艷的形象，也讓人更好奇他們身上所穿所背的單品細節。

A$AP Rocky如何看待這次操作？





▲只要拍攝角度好看，A$AP Rocky 並不介意如此宣傳方式。（圖／品牌提供）

A$AP Rocky在個人IG寫下：「縱觀歷史，攝影師和名人之間一直存在著有趣的關係。 從照片的所有權到使用方式，名人與追拍者之間似乎始終存在分歧。 雖然某些名人會自己安排狗仔隊，有些名人可能會與攝影師發生衝突。 當然，只有極少數人（例如我自己）不介意，只要他們發布的照片角度好看就好了。」

有什麼重點早春系列單品？

▲Kendall Jenner日常生活中常出現的「Gemelli」半月包 。（圖／品牌提供）





▲「Gemelli」半月包 。（圖／品牌提供）

「Andiamo」手提包系列採用柔軟的紙質牛皮編織而成，回歸富有年代感的細編織，結合黃銅蝴蝶結，是品牌這幾年主打款式之一，2024早春系列新推出粉色系，如櫻花般艷麗活潑。出鏡率同樣很高的「Gemelli」半月包，新穎的新月提把廓形，幾乎成為Kendall Jenner日常生活中的必備單品。





▲A$AP Rocky手中的「Cabat」皮革編織手提包藏入愛心圖案 。（圖／品牌提供）







▲「Cabat」手提包 。（圖／品牌提供）

形象照中也能看到「Cabat」皮革編織手提包的身影，超大容量和提袋廓形，在下方悄悄藏入了紅色愛心編織區塊，是Bottega Veneta低調的浪漫。