麥卡倫新年「春宴系列」有獨特米香　Johnnie Walker Blue Label絲滑柔順

▲威士忌春節新飲。（圖／麥卡倫、Johnnie Walker、皇家禮炮提供）

記者蔡惠如／綜合報導

一連串年末年初即將到來的節慶，都暗示著團聚與和諧的幸福之味，佐以好酒能更添美妙氣氛，麥卡倫以城市遊子於年節的返鄉歸途作為靈感，推出有獨特米香氣息的「春宴系列2023－The Journey」，讓遊子能捎回說不出口的驚喜，Johnnie Walker Blue Label則推出免稅限定款，法國干邑橡木桶過桶呈現出絲滑柔順的風韻。

以農曆新年為靈感的「春宴系列2023－The Journey」，將年節洋溢著幸福與富足的喜悅之情，巧妙化為味蕾，品飲時可感受到溫潤烤橡木、奶油蒸米飯和椰奶布丁，以及香草和燕麥餅乾的甜柔風味，呈現農曆春節的馥郁甜美。柑橘與椰子的馨香，牽引出甘甜的烤橡木和奶油香草餘韻，適合搭配多款菜餚，而金色晨曦般的自然酒色，也只能說太適合新年了。

此外，層層的包裝設計也別具意義，星空與靜謐群山、城市光影層層堆砌，彷彿遊子的歸鄉旅程。第一層以應景的新春紅色、第二層藍色調象徵現代城市景觀、第三層的黃色和橙色的萬家燈火與溫暖相聚，就像一場心情故事，麥卡倫「春宴系列2023－The Journey」已於台灣開賣，售價3,980元。

近期Johnnie Walker也於免稅通路推出限定「Johnnie Walker Blue Label Xordinaire」，首次使用Johnnie Walker珍稀高年份藏酒，搭配調酒師選擇的法國干邑橡木桶過桶，呈現出Johnnie Walker Blue Label獨有的深度和醇厚特性，更透過干邑酒，加強了威士忌中絲滑甘甜的口感，讓假期中出遊的民眾或為節慶自海外返鄉的遊子們，能有機會一嚐其獨特風味。

「Johnnie Walker Blue Label Xordinaire」於頂級法國干邑橡木桶中過桶，干邑酒帶來的果乾、太妃糖、和自然曬熟黑櫻桃的香氣與醇厚的酒液融合，讓人彷彿置身於果園的明亮果香於絲絨般的滑順中，豐富的層次中伴隨著一絲水蜜桃香氣，讓品者能感受到悠長尾韻的柔和辛香，即日起於全球各大免稅限定通路銷售，售價12,250元。

皇家禮炮近期發表「皇家禮炮24年干邑桶調和式蘇格蘭威士忌」 亞洲限定版，選用頂級初次填裝干邑桶過桶，將高年份威士忌酒液帶來Longmorn酒廠珍稀酒液，增添風味層次。而此款瓶身為貴氣鴻運朱紅袍色系，剛好適合2024新年開春。

「皇家禮炮24年干邑桶調和式蘇格蘭威士忌」 以專業調酒師確認酒液達到巔峰熟成風味後，再以業界罕見初次裝填的頂級干邑桶進行陳釀，使用「蘇格蘭保存最完好、不為人知酒廠」 美名的Longmorn，融合皇家禮炮經典核心酒廠「史翠艾拉」高年份珍稀酒液，口感擁有夏日果醬飽滿、濃醇焦糖和微妙的香料風味氣息，散發出如杏桃、檸檬、櫻桃、無花果、甜桃和蜂蜜等莓果香甜，以及溫暖的肉桂辛香氣，售價5,400元。

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