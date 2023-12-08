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王子邱勝翊被親友拜託買鞋自嘲「一樣要排隊」　與温貞菱都變亞瑟士熟客

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記者鮑璿安／台北報導

運動品牌ASICS亞瑟士全新西門店開幕，邀請品牌形象大使温貞菱、王子邱勝翊搶先逛店，兩人私下都是品牌的粉絲，不僅對鞋款性能設計瞭若指掌，還透露就算擁有品牌大使身分，依然會親自來逛店，温貞菱笑稱跟店員都混熟了。

▲▼ 亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲ASICS SportStyle 運動休閒系列形象大使王子邱勝翊出席ASICS西門店開幕活動 。（圖／品牌提供）

▲▼ 亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲王子演繹GEL-KAHANA TR V2西門獨家首賣鞋款 。（圖／品牌提供）

王子這次演繹西門店搶先販售鞋款GEL-KAHANA TR V2 月光灰配色，他不光公開場合會穿亞瑟士，連私下也已經推坑許多友人，包括《全明星運動會》隊友們也都穿上，也因為他身兼ASICS品牌大使，周遭親友都會請他幫忙入手爆款鞋，王子則笑說，「我也一樣要排隊！」王子也順道透露自己的理想型，對於愛運動、穿搭有想法的女生，感到格外吸引人，也不忘大讚温貞菱今日穿搭。

▲▼ 亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲温貞菱穿著ASICS最新款跑鞋NOVABLAST 4 。（圖／品牌提供）

温貞菱今日穿著ASICS最新款跑鞋NOVABLAST 4，極具科技感的中底外型設計，讓她直言穿上就回不去了，她私下興趣就是跑步，笑說只要一天沒有運動就不舒服，温貞菱更是亞瑟士死忠粉，她表示：「我真的每次來逛店，就會在專業運動區域那邊停頓很久，而且都會跟店員聊天，他們應該都認識我了。」

▲▼ 亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲ASICS西門店於12/9嶄新登場 。（圖／品牌提供）

▲▼ 亞瑟士 。（圖／品牌提供）

▲近期南韓街頭復古跑鞋的話題款JOG 100S三色將於西門獨家首賣。（圖／品牌提供）

ASICS西門店於12/9嶄新登場，擁有全台SPORTSTYLE系列商品最齊全的潮流空間，一樓為全台首家以SPORTSTYLE商品為主軸陳列，二樓則提供專業慢跑與籃球、排球、網球各式裝備。同時，搶先發佈西門店獨家首賣兩款SPORTSTYLE話題商品 GEL-KAHANA TR V2與JOG 100S南韓限定配色，成為滿足多元潮流與復古跑鞋的穿搭必備單品。
 

▲▼跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲ADIZERO ADIOS PRO EVO 1， NT18,800。（圖／品牌提供）

跑者選擇多元，adidas史上最輕競速跑鞋ADIZERO ADIOS PRO EVO 1在2023柏林馬拉松首次登板，全球首批僅發售521雙，台灣本次限量引進，預計於12／1至12／3開放線上登記。鞋款特色在於重量僅138克，將前掌上翹點移至中底的60%處，從而提高向前慣性和跑步效益，搭載經特殊設計的 LIGHTSTRIKE PRO 泡棉、LIGHTWEIGHT UPPER網狀鞋面，進一步帶來良好運動感受。

關鍵字：

亞瑟士, 運動, ASICS, 王子, 温貞菱

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