fb ig video ETtoday search mobile

CITIZEN綠面錶呼應聖誕樹色調　不只帥還能辨方位

>

▲▼ CITIZEN,Swatch 。（圖／公關照）

▲CITIZEN推出綠面錶呼應聖誕節代表色，（左上）BN0241-59W光動能錶（左下）21,800元， AW1717-81X光動能錶（右）9,900元，AT2527-80X光動能錶12,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

許多人會在聖誕節與親友玩交換禮物遊戲，或藉此機會犒賞自己一年來的辛苦，腕錶是銘記珍貴時光的最佳禮物。日本腕錶品牌CITIZEN光動能男錶換上綠色面盤，恰好呼應傳統聖誕樹色調，同時帥度不可少，T2527-80X光動能計時碼錶點綴軍風字體時標，方位標示錶圈搭配比對時針與太陽的相對位置，可輕易辨別所在方位，適合戶外愛好者； 而W1717-81X與AW1716-83L腕錶靈感源自飛行儀表上的姿態儀，特別設計斜切錶耳，時標等細節都展現飛行錶風格。

▲▼ CITIZEN,Swatch 。（圖／公關照）
▲以大理花為靈感的CITIZEN L光動能女錶EM0928-84D，13,800元。

CITIZEN聖誕檔期推出優雅CITIZEN L腕錶，以大理花為主題，於淺色系蝶貝面盤點綴由內而外漸變寬的羅馬時標與花瓣造型時標，共有粉紅金色調、金色款與不鏽鋼3種款式，屬於不退流行的氣質錶款。

▲▼ CITIZEN,Swatch 。（圖／公關照）
▲Swatch與《辛普森家庭》攜手推出聖誕主題的WONDROUS WINTER WONDERLAND腕錶，3,450元。（圖／Swatch提供，以下同）

Swatch聖誕節主打錶款則充滿童趣，與《辛普森家庭》攜手推出2款洋溢節慶歡樂氣氛的錶款，名為WONDROUS WINTER WONDERLAND紅色腕錶主視覺為頭戴聖誕帽的辛普森一家人齊聚歡唱，紅色錶帶上灑滿雪花以及跳舞的薑餅人；另一只藍色的TIDINGS OF JOY腕錶，以白雪為背景，從面盤至錶帶延伸出5位要角唱歌的模樣，同樣讓人過目難忘，品牌也預告聖誕節特別版腕錶只是開端，未來雙方合作會再激盪出什麼新火花，令人期待。

▲▼ CITIZEN,Swatch 。（圖／公關照）
▲Swatch《辛普森家庭》TIDINGS OF JOY腕錶，3,100元。

►ITZY變身雪白精靈靠一只錶吸睛　G-SHOCK亮色金屬面盤5色出擊

►宋芸樺簽名海報被當聖誕「壞禮物」　怒將朋友封鎖

關鍵字：

聖誕節, CIGIZEN, Swatch, 辛普森家庭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

亮・珠寶／聖誕派對女王紅、金首飾助攻　Tiffany石上鳥「粉」出色

亮・珠寶／聖誕派對女王紅、金首飾助攻　Tiffany石上鳥「粉」出色

英國王名錶愛牌重返台灣市場　帕瑪強尼創新功能絕妙

英國王名錶愛牌重返台灣市場　帕瑪強尼創新功能絕妙

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采　逛新店最愛義式吧檯

胡宇威當新郎怕被沛納海搶風采　逛新店最愛義式吧檯

浪琴限量錶不到1天賣光！　鐘錶平台聯名款「鈦」有魅力 Tiffany Café聖誕節檔期吃得到！　浪漫花卉網美牆打頭陣 凱特王妃拷貝自己的穿搭　華麗晚宴造型超省心 劉詩詩懶理婚變傳言　貓熊項鍊上身媽咪變少女 寶格麗衝進賽車電競界　帥錶與夢幻概念車齊發 亞錦賽擊退南韓好樂　HUBLOT見證台北大巨蛋歷史時刻 亞錦賽擊退南韓好樂　HUBLOT見證台北大巨蛋歷史時刻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面