CITIZEN綠面錶呼應聖誕樹色調　不只帥還能辨方位

▲CITIZEN推出綠面錶呼應聖誕節代表色，（左上）BN0241-59W光動能錶（左下）21,800元， AW1717-81X光動能錶（右）9,900元，AT2527-80X光動能錶12,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

許多人會在聖誕節與親友玩交換禮物遊戲，或藉此機會犒賞自己一年來的辛苦，腕錶是銘記珍貴時光的最佳禮物。日本腕錶品牌CITIZEN光動能男錶換上綠色面盤，恰好呼應傳統聖誕樹色調，同時帥度不可少，T2527-80X光動能計時碼錶點綴軍風字體時標，方位標示錶圈搭配比對時針與太陽的相對位置，可輕易辨別所在方位，適合戶外愛好者； 而W1717-81X與AW1716-83L腕錶靈感源自飛行儀表上的姿態儀，特別設計斜切錶耳，時標等細節都展現飛行錶風格。



▲以大理花為靈感的CITIZEN L光動能女錶EM0928-84D，13,800元。

CITIZEN聖誕檔期推出優雅CITIZEN L腕錶，以大理花為主題，於淺色系蝶貝面盤點綴由內而外漸變寬的羅馬時標與花瓣造型時標，共有粉紅金色調、金色款與不鏽鋼3種款式，屬於不退流行的氣質錶款。



▲Swatch與《辛普森家庭》攜手推出聖誕主題的WONDROUS WINTER WONDERLAND腕錶，3,450元。（圖／Swatch提供，以下同）

Swatch聖誕節主打錶款則充滿童趣，與《辛普森家庭》攜手推出2款洋溢節慶歡樂氣氛的錶款，名為WONDROUS WINTER WONDERLAND紅色腕錶主視覺為頭戴聖誕帽的辛普森一家人齊聚歡唱，紅色錶帶上灑滿雪花以及跳舞的薑餅人；另一只藍色的TIDINGS OF JOY腕錶，以白雪為背景，從面盤至錶帶延伸出5位要角唱歌的模樣，同樣讓人過目難忘，品牌也預告聖誕節特別版腕錶只是開端，未來雙方合作會再激盪出什麼新火花，令人期待。



▲Swatch《辛普森家庭》TIDINGS OF JOY腕錶，3,100元。