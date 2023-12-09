fb ig video ETtoday search mobile

營養師教吃10種常見的「超級食物」！藍莓、青花椰抗癌護眼又凍齡

>

▲▼ 營養師曝10種常見的超級食物 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師分享多種方便取得且營養密度高的「超級食物」。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖

近幾年「超級食物」風潮盛行，許多女星、超模也常透露自己會吃超級食物做成的瘦身餐、健康餐，但有些超級食物對大家來說是比較陌生的食物，讓人不知該怎麼料理才好。營養師谷傳玲就表示，其實在營養學上沒有「超級食物」的概念，只是相比於漢堡薯條這類營養密度低，吃了又容易發胖的食物來說，所謂的「超級食物」是能量密度低、營養密度高的食物，基於這個定義，她就分享10種她眼中的超級食物，其中也不乏便宜又常見的食材。

▲▼ 營養師曝10種常見的超級食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃紫色食物

像是藍莓、葡萄、紫甘藍、紫薯、紫米等紫色食物，都富含抗氧化的花青素，花青素可以加速消滅自由基、延緩衰老，還能抗發炎、穩定血糖，保護心血管、維持大腦和眼睛健康等，有眾多益處。

＃堅果

堅果富含鋅、維生素E、不飽和脂肪酸，還能補充蛋白質，有利於心臟健康，建議每天可以吃10g，大概就是一小把。

＃綠葉蔬菜

綠葉蔬菜含有的β-胡蘿蔔素、鈣、維生素C、維生素K1都比較豐富，像是菠菜、小白菜、莧菜、芥蘭、芥菜等，建議可經常換著吃。

▲▼ 營養師曝10種常見的超級食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃番茄

番茄富含抗氧化營養素茄紅素，且成熟度越高的番茄，茄紅素含量越高，建議番茄放熟了再吃。

＃優格、優酪乳

優格、優酪乳不僅富含鈣和蛋白質，還含有益生菌，有利於腸道健康，不過建議要挑選成份表裡只有牛奶和發酵菌的無糖優格。

＃全穀物

跟白米飯、麵條比，全穀物所含的膳食纖維、維生素B群、維生素E、鎂、鉀，還有植化素像是植物甾醇等，含量都更豐富。建議日常可用糙米、燕麥、紫米、玉米等全穀物去替代部分精米白麵，可幫助降低多種慢性病的風險，而且有助於平穩血糖、維持正常的體重。

▲▼ 營養師曝10種常見的超級食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃十字花科蔬菜

多吃像是青花椰、花椰菜、芥蘭、高麗菜、紫甘藍、大小白菜等十字花科的蔬菜，有助於降低胃癌、乳腺癌的發病風險。

＃豆類

多吃大豆類，比如黃豆、黑豆，可以降低停經前後女性乳腺癌和骨質疏鬆的發病風險；而雜豆類，比如腰豆、鷹嘴豆、紅豆等，也建議可每天和全穀物類一起作為主食的一部分。

▲▼ 營養師曝10種常見的超級食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃橄欖油

橄欖油富含單元不飽和脂肪酸（Omega-9），尤其特級初榨橄欖油還富含抗氧化的維生素E和多酚。

＃魚類

魚肉是優質蛋白質，且建議可多吃富含Omega-3系列脂肪酸的鮭魚、鯖魚、沙丁魚、黃花魚、海鱸魚等，有利於心血管健康。

最後谷傳玲也提醒，世界上沒有任何一種超級食物能提供人體所需的所有營養，建議還是要合理搭配、均衡飲食，才能保證營養攝取夠全面，進而預防各種慢性病。

►肚子狀況多？營養師教改善「便秘、拉肚子、常放屁」3大飲食法

►減肥失敗？營養師曝「讓你瘦不了」5個壞習慣：第2超多人都中

►想凍齡必吃！營養師曝4種「天然雌激素食物」　養膚還護骨骼

 

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
課程限時大優惠，立即結帳輸入折扣碼【fashioncar】再打9折

▲撩心術、美拍、減脂。（圖／ETStar學習雲）

關鍵字：

超級食物, 抗氧化, 防癌, 減肥, 瘦身, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE爆款鞋下殺4折！「雙12特惠」提前開跑運動鞋、服飾大規模降價了

NIKE爆款鞋下殺4折！「雙12特惠」提前開跑運動鞋、服飾大規模降價了

總是瘦不下來？營養師教你打造「減肥腦」：讓身體去適應好的習慣

總是瘦不下來？營養師教你打造「減肥腦」：讓身體去適應好的習慣

楊冪超仙羽毛禮服網讚「美得太過份」　劉詩詩自帶氣質化身茉莉公主

楊冪超仙羽毛禮服網讚「美得太過份」　劉詩詩自帶氣質化身茉莉公主

誕生石配珍珠可愛爆擊　當幸運珠寶剛剛好 「媽生感」肌膚當道！藥妝通路「底妝熱賣排行榜」一次公開 超夯「蛋白質減重法」一周體脂降3%！　正常吃也能養成易瘦體質 CITIZEN綠面錶呼應聖誕樹色調　不只帥還能辨方位 減肥失敗？營養師曝「讓你瘦不了」5個壞習慣：第2超多人都中 王子邱勝翊被親友拜託買鞋自嘲「一樣要排隊」　與温貞菱都變亞瑟士熟客 《Sweet Home2》全員回歸卻慘不忍睹　3部超紅韓劇第二季大翻車

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面