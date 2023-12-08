「媽生感」肌膚當道！藥妝通路「底妝熱賣排行榜」一次公開

▲輕薄透膚妝感最受歡迎。（圖／品牌提供、翻攝自IG/nozomisasaki_official）

記者曾怡嘉／綜合報導

開架彩妝琳瑯滿目，一進入藥妝店總讓人眼花撩亂，屈臣氏特別統整2023底妝排行榜，看看那些人氣粉底登上熱賣寶座，還不知道如何下手的你，這篇絕對值得參考收藏。

「媽生感」肌膚為今年最流行的底妝趨勢之一，主打自然通透、宛如天生完美的肌膚狀態。除了保養打好基底之外，更能仰賴底妝產品或透過上妝技巧打造，像是選擇自然妝感的粉底液，讓肌膚透出微微光澤的底妝；或是以潤色妝前乳搭配粉餅，這樣的上妝方式不僅適合台灣悶濕的氣候，更能提升視覺膚質。

觀察2023底妝銷售排行，以主打裸霧感、奶油肌的底妝產品在榜中有著較高的佔比，而飾底乳、粉餅類產品的銷售表現也相當亮眼，一起來看看底妝熱賣排行榜。

#妝前乳類

第1名



蘇菲娜Ange漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版

添加隔離皮脂定妝成分以及長效控油持妝配方，防止泛油光、黏膩脫妝，可以修飾肌膚暗沉，讓肌膚明亮勻透，瞬間美肌不脫妝，整天都有自信透亮妝容。

第2名



Za美白隔離霜R - 02 PURPLE透亮紫

添加維他命C、維他命E、礦物質與玻尿酸等成分，美白淡斑同時保濕，質地滑順、好推勻，自然潤色修飾蠟黃膚色，打造宛如天生透亮肌。

第3名



1028 Oil Control! 超控油UV校色飾底乳 - 02紫色

長效控油配方，質地清爽無負擔，輔助肌膚長時間維持零油光的新鮮妝感，添加多重天然礦物成分，運用光折射原理達成自然潤色，展現勻亮美肌。

#粉底類

第1名



媚比琳FIT ME反孔特霧粉底液 30ml

擁有國民粉底液的頭銜，創新8倍速吸油粉體，吸收油脂同時鎖住水分，達到全天油水平衡，打造輕盈零粉感的輕裸底妝。

第2名



INTEGRATE柔焦輕透美肌粉餅10g

補正粉末及粉狀粉末的搭配，輕鬆創造出透明感，同時含有遮瑕效果，加上光線反射效果，讓肌膚質感看起來自然無瑕。

第3名



蘇菲娜 漾緁輕妝綺肌長效粉餅進化版9.7g

粉體細膩、滑順，服貼於肌膚，能修飾並隱形毛孔，保持輕薄透亮的妝感，持久一整天。

第4名



凱婷 零瑕肌密柔霧粉底液30ml

高服貼度柔霧遮瑕，添加控油成分，有效抑制出油持妝一整天，打造零厚重清爽柔霧美肌。