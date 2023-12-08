誕生石配珍珠可愛爆擊　當幸運珠寶剛剛好

▲TASAKI petit balance class charm的小墜飾俏皮可愛。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌TASAKI的個性珍珠設計備受時尚迷追捧，即將迎接2024年之際，特別打造對應每個月分的誕生石新作Petit Balance Class Charm，獨家SAKURAGOLD™ 櫻花金製成12條鍊墜，鑲嵌單顆小珍珠配上誕生石傳遞祝福，不僅可作為貼身的幸運珠寶，亦可串上其他鍊墜混搭出摩登味。

▲TASAKI推出每個月分的誕生石petit balance class charm鍊墜。



▲TASAKI petit balance class charm丹泉石墜鍊為12月壽星之選，28,700元。

TASAKI 12款Petit Balance Class Charm，於最知名的Balance橫桿上點綴並排的單顆珍珠與誕生石，各個小巧可愛，1月的誕生石為石榴石、2月為紫水晶、3月是海水藍寶、4月為鑽石、5月是祖母綠、6月則是珍珠、7月點綴紅寶石、8月鑲嵌橄欖石、9月裝飾藍寶石、10月誕生石為粉紅碧璽、11月與12月則各為黃水晶與丹泉石，每個月的壽星都能覓得專屬的好運寶石。

▲3月誕生石TASAKI petit balance class charm 海藍寶石墜鍊，28,700元。



▲6月誕生石TASAKI petit balance class charm 珍珠墜鍊，28,700元。



MIKIMOTO亦有豐富的秀氣之作適合日常搭配，例如設計感強烈的M Collection珠寶線條俐落，拱著單顆珍珠簡潔大方；而品牌今年起網路商店在台開張，部分驚喜商品只限網路平台銷售，帶有美好寓意的天使之翼造型珍珠墜鍊即是網路獨家的熱門款式。

▲MIKIMOTO網路商店獨家販售的天使之翼造型珍珠墜鍊，32,000元。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）



▲MIKIMOTO M Collection珍珠戒指，96,000元。

