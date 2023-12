LV把熊與魚都變成包！聯手建築大師Frank Gehry出限量款　保證一眼愛上

▲LV X Frank Gehry限量版手袋系列在邁阿密巴塞爾藝術展發表。(圖/品牌提供,以下同)

講起當代傳奇建築師Frank Gehry,不見得每個人都能立即反應他有多厲害,但如果提到位於洛杉磯的華特迪士尼音樂廳(Walt Disney Concert Hall),或是捷克跳舞的房子都是出自他的手筆,可能會多了不少印象。

加拿大裔美籍的Frank Gehry已高齡94歲,他曾獲得普利茲克獎、被譽為建築界畢卡索,且與LOUIS VUITTON有深厚淵源,今年LV在邁阿密巴塞爾藝術展,便展出雙方長期以來合作的作品,包括包款、行李箱、香水瓶等等,還有Frank Gehry的原創藝術品、手稿草圖、建築模型,相當豐富精彩,無法飛到邁阿密,細看以下介紹,也能很過癮。

▲LV在邁阿密巴塞爾藝術展展出 Frank Gehry雙方合作的作品。

限量版手袋首曝光

LV X Frank Gehry限量版手袋選在邁阿密巴塞爾藝術展全球首發,系列以LV經典的Capucines包或Twisted Box Trunk為基礎,Frank Gehry以他著名的建築與形式、材料探索以及動物世界設計,流暢的輪廓與線條、搶眼的裝飾效果,將包款帶至不同層次,Bear With Us Clutch是一隻熊、紅色魚兒悠游的Capucines,讓人一眼愛上。

▲Bear With Us Clutch是金屬感的熊形晚宴包,Frank Gehry從2014年的雕塑作品《Bear with Us》轉化而成。

▲Capucines Mini Blossom從香水瓶衍生出玻璃狀樹脂花瓣。

▲Capucines MM Floating Fish是受到路易威登基金會的魚形燈具啟發,展現非凡的皮革鑲嵌工藝。

▲Capucines MM Concrete Pockets運用創新的3D水泥效果絲網印刷,使小牛皮材質得已呈現Frank Gehry建築的各種紋理。

雕塑行李箱慶祝LV創辦人200歲

2021年是LV創辦人路易威登先生200歲誕辰,Frank Gehry為當時的「200 Trunks, 200 Visionaries」展覽創作「A Tea Party for Louis」雕塑行李箱,也現身這次的展覽。

鮮豔亮麗的色彩、撲克牌、紅心國王,很容易與靈感來源的《愛麗絲夢遊奇境》連結,令人會心一笑,Frank Gehry用8個如建築模型的小雕像重現書中角色,它們聚在一起,舉辦了一場歡慶路易威登先生200歲生日的茶會。

▲「A Tea Party for Louis」雕塑行李箱靈感來自《愛麗絲夢遊奇境》,打造出一場歡樂的慶生茶會。

巴黎路易威登基金會建築是Frank Gehry與LV的緣起,後來的LV首爾旗艦店也是由Frank Gehry設計,在展場可見到建築模型、手稿等,此外,還有他在義大利穆拉諾手工製作的Les Extraits香水瓶和造型獨特的瓶塞,以及為了運送香水瓶而設計的Flaconnier Les Extraits香水箱等,為展覽更添色彩。

▲Frank Gehry是建築傳奇大師,右為法國藝術家尚Jean-Philippe Delhomme為Frank Gehry繪製的肖像。

▲位於巴黎的路易威登基金會建築出自Frank Gehry之手。

▲LV首爾旗艦店由Frank Gehry設計。

