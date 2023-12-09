fb ig video ETtoday search mobile

LV把熊與魚都變成包！聯手建築大師Frank Gehry出限量款　保證一眼愛上

>

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

▲LV X Frank Gehry限量版手袋系列在邁阿密巴塞爾藝術展發表。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

講起當代傳奇建築師Frank Gehry，不見得每個人都能立即反應他有多厲害，但如果提到位於洛杉磯的華特迪士尼音樂廳（Walt Disney Concert Hall），或是捷克跳舞的房子都是出自他的手筆，可能會多了不少印象。

加拿大裔美籍的Frank Gehry已高齡94歲，他曾獲得普利茲克獎、被譽為建築界畢卡索，且與LOUIS VUITTON有深厚淵源，今年LV在邁阿密巴塞爾藝術展，便展出雙方長期以來合作的作品，包括包款、行李箱、香水瓶等等，還有Frank Gehry的原創藝術品、手稿草圖、建築模型，相當豐富精彩，無法飛到邁阿密，細看以下介紹，也能很過癮。

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

▲LV在邁阿密巴塞爾藝術展展出 Frank Gehry雙方合作的作品。

限量版手袋首曝光
LV X Frank Gehry限量版手袋選在邁阿密巴塞爾藝術展全球首發，系列以LV經典的Capucines包或Twisted Box Trunk為基礎，Frank Gehry以他著名的建築與形式、材料探索以及動物世界設計，流暢的輪廓與線條、搶眼的裝飾效果，將包款帶至不同層次，Bear With Us Clutch是一隻熊、紅色魚兒悠游的Capucines，讓人一眼愛上。

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

▲Bear With Us Clutch是金屬感的熊形晚宴包，Frank Gehry從2014年的雕塑作品《Bear with Us》轉化而成。

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

▲Capucines Mini Blossom從香水瓶衍生出玻璃狀樹脂花瓣。

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

▲Capucines MM Floating Fish是受到路易威登基金會的魚形燈具啟發，展現非凡的皮革鑲嵌工藝。

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

▲Capucines MM Concrete Pockets運用創新的3D水泥效果絲網印刷，使小牛皮材質得已呈現Frank Gehry建築的各種紋理。

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

雕塑行李箱慶祝LV創辦人200歲
2021年是LV創辦人路易威登先生200歲誕辰，Frank Gehry為當時的「200 Trunks, 200 Visionaries」展覽創作「A Tea Party for Louis」雕塑行李箱，也現身這次的展覽。

鮮豔亮麗的色彩、撲克牌、紅心國王，很容易與靈感來源的《愛麗絲夢遊奇境》連結，令人會心一笑，Frank Gehry用8個如建築模型的小雕像重現書中角色，它們聚在一起，舉辦了一場歡慶路易威登先生200歲生日的茶會。

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

▲「A Tea Party for Louis」雕塑行李箱靈感來自《愛麗絲夢遊奇境》，打造出一場歡樂的慶生茶會。

巴黎路易威登基金會建築是Frank Gehry與LV的緣起，後來的LV首爾旗艦店也是由Frank Gehry設計，在展場可見到建築模型、手稿等，此外，還有他在義大利穆拉諾手工製作的Les Extraits香水瓶和造型獨特的瓶塞，以及為了運送香水瓶而設計的Flaconnier Les Extraits香水箱等，為展覽更添色彩。

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

▲Frank Gehry是建築傳奇大師，右為法國藝術家尚Jean-Philippe Delhomme為Frank Gehry繪製的肖像。

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

▲位於巴黎的路易威登基金會建築出自Frank Gehry之手。

▲LV邁阿密巴塞爾藝術展 。（圖／品牌提供）

▲LV首爾旗艦店由Frank Gehry設計。

【更多展覽】
PRADASPHERE II
PRADA在上海Start Museum舉辦PRADASPHERE II展覽，呈現品牌自1913年創立至今的歷史與文化，由兩名創意總監Miuccia Prada和Raf Simons聯手策展，綠色天鵝絨入口是PRADA的風格基調，並展示攝影師Andreas Gursky的原創照片，描繪出PRADA早期店舖的牆面。

豐富的展品還有Raf Simons挑選的200套男女服裝，其中有些已超過30年未曝光，還有品牌一路走來重要的鞋款、包款， Miuccia Prada最早的尼龍系列樣品等等，加上攝影作品、書籍，娓娓道出屬於PRADA的故事。

▲PRADASPHERE 。（圖／PRADA提供）

▲PRADASPHERE 。（圖／PRADA提供）

▲PRADASPHERE 。（圖／PRADA提供）

▲PRADASPHERE 。（圖／PRADA提供）
 

►LV Monogram花朵瓷盤、咖啡杯超奢華！FENDI「東西南北」摺紙掛飾趣味滿分

►台灣藝術品登上BOTTEGA VENETA形象照！范承宗「魯班鎖」前進米蘭成創舉

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

秦嵐紐約專訪　秀前準備、維持體態秘訣大公開

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

陳庭妮婚後重回紐約看秀嗨喊：好興奮

Jessica首度公開5個助眠好物

Jessica首度公開5個助眠好物

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

希臘公主拍LV廣告又秀寶格麗新包

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

ET Fashion

推薦閱讀

NIKE爆款鞋下殺4折！「雙12特惠」提前開跑運動鞋、服飾大規模降價了

NIKE爆款鞋下殺4折！「雙12特惠」提前開跑運動鞋、服飾大規模降價了

總是瘦不下來？營養師教你打造「減肥腦」：讓身體去適應好的習慣

總是瘦不下來？營養師教你打造「減肥腦」：讓身體去適應好的習慣

楊冪超仙羽毛禮服網讚「美得太過份」　劉詩詩自帶氣質化身茉莉公主

楊冪超仙羽毛禮服網讚「美得太過份」　劉詩詩自帶氣質化身茉莉公主

誕生石配珍珠可愛爆擊　當幸運珠寶剛剛好 「媽生感」肌膚當道！藥妝通路「底妝熱賣排行榜」一次公開 減肥失敗？營養師曝「讓你瘦不了」5個壞習慣：第2超多人都中 超夯「蛋白質減重法」一周體脂降3%！　正常吃也能養成易瘦體質 CITIZEN綠面錶呼應聖誕樹色調　不只帥還能辨方位 王子邱勝翊被親友拜託買鞋自嘲「一樣要排隊」　與温貞菱都變亞瑟士熟客 《Sweet Home2》全員回歸卻慘不忍睹　3部超紅韓劇第二季大翻車

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面