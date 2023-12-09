你心裡缺乏關愛嗎？選這張牌外表光鮮　內心總是孤獨

記者李薇／台北報導 圖／小紅書

你是一個心裡缺愛、沒有安全感的人嗎？以下這個在小紅書爆紅的心理測驗，可以整理出你內心的孤獨與恐懼，是否急於證明自己以尋求認同，都可以深刻探究出來。

Q：憑你的第一直覺選出最有感應的牌？

A.缺愛指數30%

其實你不太缺愛，因為你是一個很懂得愛自己的人，也對於現在的生活狀況十分滿意，所以總是可以溫柔的對待身邊每一個人，也不吝嗇對周遭人的誇獎，發自內心的祝福別人幸福與過得好，擁有不錯的好人緣。

B.缺愛指數80%

你的內心總是渴望可以獲得多一點的關愛，雖然身邊朋友很多、家人也很力挺，但是卻總是感受到內心的孤寂與寂寞，尤其是當一個人獨處的時候，這種感覺會非常強烈，導致時不時就會擁有情緒低落的狀況。

C.缺愛指數10%

你可以說是不缺愛的人，從成長的過程中，你就是比較細心的人，也從別人身上獲取到很多關注與照顧，你都可以感覺得到，常常心裡想的事情也能被滿足， 所以你的人生課題更好的是去嘗試好好愛別人。

D.缺愛指數50%

你跟普羅大眾比起來是比較缺愛的，雖然你的家庭把你保護得很好，但是你還是比較沒有安全感，所以常常會透過很多方式來證明自己，想從他人身上得到肯定，來滿足內心的孤獨以及恐懼，但更重要的是理解自己，而不是積極展現需求。