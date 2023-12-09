3款超好聞的木質調香氣　男女都能噴、安撫心靈提供正能量

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

木質調是現在很熱門的香氣，不只時尚圈掀起女裝男穿、男裝女穿的搭配方式，香調也開始不分男女，是按照當天的心情或是穿搭來搭配出專屬當天的氣息，以下就盤點多款超好聞的木質香，不管是自己用還是送人都很有質感。

＃MATIERE PREMIERE 黑木之森

「我以癒創木為基礎，調和來自世界各地深邃、木質的質感拼湊，展現遙遠地方的美麗與神秘」創辦人Aurelien Guichard曾如是說，運用「衛星香料」烘托主香材的自然之美，每一支香水都不會超過5種原料；其中，黑木之森隱藏著神秘的香調，卻一點都不會過於沉穩，細膩的巴西檀木融合印尼廣藿香油，展現出帶有淡淡甜感與細膩的木質香氣，讓人聞到充滿正向平靜的能量。

＃BON PARFUMEUR 602

來自法國獨立香水世家的BON PARFUMEUR自2017年成立，獨特運用數字提供各式各樣的香氣選則，以打造專屬每個人的「香氛衣櫥」為概念，可以混合搭配或是單獨使用，營造獨一無二的個人氛圍，其中，數字600系列的分類就是現在最流行的木質調，602更是創辦人Ludovic Bonneton最喜歡的香味，帶有淡淡草地香的清雅木頭香氣，是很輕盈好聞的單品。

＃ARMANI/PRIVÉ 高級訂製淡香水花園 東方紅木

喜歡純粹木質香調的人一定要試試看這一支東方紅木，雖然是如此命名，但卻是很好入手的木質調香氣，運用義大利卡拉布里亞島清新的佛手柑與瓜地馬拉明亮辛香小荳蔻，展現出木質調的清爽俐落，中調以維吉尼雅雪松精華點綴，再以紫羅蘭的花香描繪恬靜安穩的內在心境，尤其適合在躁動情緒的狀態下使用，特別可以喚醒內在深層的力量與安撫。